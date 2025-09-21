Sénégal: Concertations régionales sur le secteur minier - Les recommandations du Gouverneur de Tambacounda

Le secteur minier, moteur stratégique de développement économique au Sénégal, a été au coeur d'intenses concertations régionales, ce vendredi 19 septembre à Tambacounda.

Autorités administratives, élus locaux, représentants des communautés, opérateurs miniers, acteurs de la société civile et services techniques ont pris part à cette rencontre, visant à diagnostiquer les enjeux, formuler des propositions concrètes et renforcer la gouvernance du secteur dans la région.

À l'issue des échanges, le Gouverneur de la région de Tambacounda, Guédji Diouf, a pris une série de recommandations qui vont favoriser une exploitation minière plus inclusive, responsable et durable. Face aux manquements notés dans le respect de la réglementation du secteur, il a instruit les préfets et sous-préfets de faire respecter les lois et règlements régissant le secteur.

Ensuite, du fait de l'interdiction d'exploitation des carrières dans le parc Niokolo-Koba, entrée en vigueur le 31 août, M. Diouf a recommandé l'accélération des procédures d'ouverture de nouvelles carrières au niveau des quatre départements. Le chef de l'exécutif régional a demandé au Directeur régional de l'Énergie et des Mines de Tambacounda d'établir une bonne cartographie des sites miniers. Il recommande également la réhabilitation ou la remise en état des sites après exploitation.

Pour le Directeur régional de l'Énergie et des Mines de Tambacounda, Diéry Abdoul Diallo, des missions de prospection sur le terrain sont entamées pour trouver des sites exploitables. Cependant, pour disposer des autorisations d'ouverture de mines semi-mécanisées, il invite les orpailleurs à se formaliser en se constituant en groupement d'intérêt économique (GIE).