Sénégal: Coopération - Abdourahmane Sarr reçoit une délégation du Fonds des NU pour la population

20 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr a reçu, ce vendredi 19 septembre 2025, une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), conduite par la représentante résidente de l'UNFPA au Sénégal, Tracey Hébert Seck.

Selon une note de la tutelle, les échanges ont porté sur les priorités du 9e programme de coopération (CPD9 2024-2028) entre le gouvernement du Sénégal et l'UNFPA. Mais aussi, sur les moyens de poursuivre efficacement la mise en oeuvre de ce programme dans un contexte de raréfaction des ressources.

« L'audience s'est clôturée par la signature officielle du CPD9, témoignant de l'engagement conjoint du Gouvernement du Sénégal et de l'UNFPA à renforcer leur partenariat en faveur du développement et du bien-être des populations, en particulier des femmes, des adolescentes et des jeunes », rapporte le ministère en charge de la Coopération.

