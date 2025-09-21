Sénégal: Escroquerie - La Police poursuit la traque du réseau QNET

Le poste de Police de Nginth dans le département de Thiès a procédé, ce 18 septembre 2025, à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs et escroquerie via le réseau de vente en ligne QNET. Selon une note de la Police publiée vendredi soir, les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l'enquête se poursuit.

Deux personnes ont été interpellées pour escroquerie via le réseau QNET. Cette opération, selon la Police, fait suite à une plainte déposée par une victime, qui accuse l'un des mis en cause de l'avoir escroquée.

« Auditionnée, la victime a déclaré qu'en 2023, le suspect lui avait proposé d'intégrer le réseau QNET, spécialisé dans la vente de produits de bien-être et de santé, en lui promettant un revenu hebdomadaire compris entre 150 000 et 800.000 FCFA, à condition : d'acheter un produit, puis de recruter deux partenaires parmi ses proches, ces derniers devant à leur tour faire intégrer d'autres personnes », rapporte la Police.

Un pendentif antistress vendu à 450.000 FCFA

Appâtée par cette promesse de gains rapides, la victime a versé 437.000 FCFA au bureau QNET situé aux Parcelles Assainies de Thiès. Cette somme devait selon elle, servir à l'achat d'un pendentif antistress d'une valeur de 450.000 FCFA.

« Ne recevant ni le produit ni un remboursement, elle a décidé de porter plainte. Conduit au poste et interrogé, le premier suspect a reconnu avoir intégré QNET depuis 1998 et avoir convaincu la victime d'y adhérer. Il affirme que l'argent versé a été remis à leur responsable », poursuit la Police.

Interpellé à son tour, ce dernier a tenté de nier les faits, se présentant comme un simple vendeur en ligne des produits de la société QNET. Il a toutefois été incapable de justifier l'encaissement des fonds versés par la victime.

Toutefois, une perquisition menée dans l'appartement servant de bureau, situé aux Parcelles Assainies de Thiès, a permis la saisie de plusieurs matériels et documents.

Il s'agit notamment d'un véhicule Chrysler 200C immatriculé AA501 VB appartenant au deuxième mis en cause, d'un ordinateur portable Dell, de deux téléviseurs écran plat LG.

Trois ventilateurs muraux (marques Evernal et Smart), un bon de commande QNET, divers produits destinés aux recrues, ont été retrouvés sur place.

Au-delà, les éléments de la Police Nginth ont découvert dans l'appartement des catalogues de présentation de produits et du système QNET, des agendas, des blocs-notes, des registres d'inscription, des feuilles de contrat civil et commercial. Mais aussi, un agenda de planning de cours QNET, 21 chaises et un cachet d'entreprise estampillé « Oscar Sénégal SARL ».