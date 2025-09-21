Sénégal: Lutte contre les occupations anarchiques à Dakar - Me Bamba Cissé fait une première descente à Colobane

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a démarré samedi sa première opération de lutte contre les occupations anarchiques dans la capitale sénégalaise. Pour ce faire, il s'est rendu au terrain de Colobane Park, un espace du domaine de la Sn Hlm occupé par des mendiants étrangers et sénégalais.

En charge de la Sécurité publique, le successeur du Général Jean-Baptiste Tine au ministère de l'Intérieur ne veut plus voir les rues de Dakar ainsi que les espaces publics occupés de façon disloquée.

« Le pays doit être mis sur les rails et nous devons vivre en suivant des règles. Au Sénégal, on ne peut plus laisser les gens occuper la voie publique comme bon leur semble. Nous devons agir selon les normes tout en sachant que la discipline, la rigueur et l'ordre sont essentiels pour le développement d'un pays. Mais, avant d'y arriver, nous devons d'abord nous remettre en cause », a dit Me Bamba Cissé, samedi, à l'issue d'une visite au terrain de Colobane Park.

Le Sénégalais, de nature, reconnait le ministre, est une « bonne personne ». Il peut se mettre en cause et aime le bien. Donc, le nouveau ministre de l'Intérieur estime qu'il faut que le peuple sénégalais y mette du sien afin que le pays puisse être sur la bonne voie.

L'implication de chaque citoyen souhaitée

« Chacun doit sa partition pour lutter contre l'anarchie qui règne depuis longtemps à travers le pays. Même si on a noté que, dernièrement, il y a eu des améliorations. Donc, nous devons poursuivre ces efforts pour que le pays puisse émerger. Parce que c'est ce que nous recherchons. Nous voulons servir le Sénégal. Nous voulons du renouveau basé sur des normes bien établies », a-t-il indiqué.

Concernant le terrain de Colobane Park, le ministre a relevé qu'il est du domaine de la Sn Hlm. Lorsqu'ils ont constaté qu'il faisait l'objet d'une occupation irrégulière avec des occupants qui ne sont pas uniquement des nationalités étrangères, ils ont pris l'engagement de les déloger et de le retourner à la Sn Hlm.

« Il y a aussi des zones qui sont occupées illégalement et cela peut constituer des sources de danger et d'insécurité. Donc, on a décidé de les aménager. La Direction du Cadre de Vie va s'en occuper en y mettant de la décoration pour l'embellir l'espace. Parce que ce que notre combat, c'est lutter contre le désordre. Nous voulons éliminer le désordre dans les espaces publics », a-t-il informé.

La mendicité au coeur des préoccupations

Toutefois, le ministre en charge de la Sécurité publique note que la plupart des gens qui occupaient ces espaces vivent de la mendicité. Or, cette pratique est interdite par le Code pénal sénégalais.

« La mendicité est une infraction pénale lorsqu'elle est exercée sur la voie publique. Mais nous allons voir comment régler cette question. Toutefois, je tiens à avertir les gens qui occupaient ces lieux, quelles que soient leurs origines, par rapport à ce que disent les textes par rapport à la mendicité. Cependant, c'est un combat collectif qui demande l'engagement de tous pour la prospérité de notre pays », a souligné Me Bamba Cissé.