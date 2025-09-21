Sénégal: Reug Reug sur deux fronts en novembre 2025 et janvier 2026

Champion sénégalais des poids lourds de One Championship, Reug Reug défendra son titre mondial face au Russe Anatoly Malykhin le 16 novembre 2025, à Tokyo. Quelques semaines plus tard, il livrera au pays un duel explosif contre Boy Niang 2, le 1er janvier 2026.

Reug Reug est prêt à tout écraser ! D'Anatoly à Boy Niang 2, le roi des poids lourds défie le monde et le Sénégal. Pour le pensionnaire de Thiaroye-sur-Mer, le premier rendez-vous est une étape cruciale.

En novembre 2024, il avait surpris la planète des arts martiaux mixtes (MMA) en battant Malykhin par décision partagée à One 169. Il est ainsi devenu le tout premier Sénégalais champion des poids lourds d'une grande organisation mondiale.

Cette revanche, prévue pour One 173, sera sa première défense de ceinture. L'enjeu est double pour Reug Reug. Il aura à coeur de confirmer son statut de champion légitime et de consolider son image de star internationale.

S'il bat une nouvelle fois Malykhin, il deviendra le visage incontesté de la division poids lourds de One Championship. Chaque défense réussie augmentera sa valeur sur le marché international et inspirera toute une génération de jeunes Sénégalais et Ouest-Africains.

Une victoire le 16 novembre ouvrirait la porte à des combats encore plus prestigieux, face à d'autres légendes de la discipline. Il pourrait même intégrer les prestigieuses ligues de MMA du monde, comme l'Ultimate fighting championship (Ufc) ou la Professional fighters league (Pfl).

À peine ce combat terminé, Reug Reug reviendra à Dakar pour un autre défi de taille. Le promoteur Makane Mbengue, patron de Gaston Productions, a confirmé que l'affiche tant attendue contre Boy Niang 2 aura lieu le 1eᣴ janvier 2026. Ce duel est bien plus qu'un simple combat. I

l pourrait désigner le futur prétendant au trône de « Roi des arènes ». Reug Reug rêve de ce couronnement, mais avant d'y prétendre, il devra franchir l'obstacle Boy Niang 2, héritier de l'ancien champion De Gaulle de Pikine. Ce dernier ne se présentera pas en victime expiatoire.

Conscient de l'aura et de la puissance physique de son adversaire, Boy Niang 2 s'appuiera sur sa technique, sa ruse et son expérience pour tenter de faire tomber la « Foudre » de Thiaroye.

Un succès face au champion du monde de MMA serait pour lui un immense coup d'éclat et le propulserait à la porte de la couronne. Ce que Reug Reug n'est pas prêt à lui offrir. Ainsi, en l'espace de six semaines, Tokyo puis Dakar, Reug Reug jouera une partie décisive de sa carrière.

Ce sera deux combats, deux disciplines, deux enjeux différents mais un seul objectif : s'imposer comme le meilleur, sur le plan international comme national. Ses ultras retiennent leur souffle et espèrent voir leur champion écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du sport sénégalais.