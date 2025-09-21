Soudan: Premier ministre exhLeorte la communauté régionale et internationale à lever immédiatement le siège d'Al Fasher

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a exhorté la communauté régionale et internationale à assumer pleinement ses responsabilités en levant immédiatement le siège d'Al Fasher et en mettant fin à ce qu'il a qualifié de crimes et de violations sans précédent dans l'histoire de l'humanité, commis par les milices rebelles.

Il a souligné que l'histoire demandera un jour où la communauté internationale était restée assiégée. Lors du lancement du Comité national pour la levée du siège d'Al Fasher, qui s'est tenu samedi à Al-Rabwa Hall à Port-Soudan, le Premier ministre a annoncé des mesures pour résoudre la crise, notamment la présentation de la question à l'Assemblée générale des Nations Unies dans les prochains jours, un dialogue avec le Secrétaire général de l'ONU et un appel au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il réponde à l'appel à la levée du siège.

Le Dr Idris a également appelé l'ensemble du peuple soudanais, ainsi que ses différentes forces sociales à soutenir l'initiative nationale visant à lever le siège d'Al-Fashir, affirmant que la victoire viendra « lorsque nous serons unis derrière un seul dirigeant ».

Le Premier ministre s'est engagé à oeuvrer pour la levée du siège d'Al-Fashir, affirmant que la ville resterait invincible face aux agresseurs, et a salué les forces armées, les forces de soutien et les volontaires.