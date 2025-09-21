Soudan: UNOOSA réaffirme son soutien au pays

Le professeur Ahmed Mudawi Musa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a rencontré aujourd'hui Mme Artie Hola Mina, directrice du Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA)

Il a remercié le Bureau pour son récent soutien au pays et a exprimé l'espoir du Soudan de bénéficier de son soutien, notamment pour la reconstruction de l'Autorité nationale de télédétection et de sismologie et de l'Institut de recherche spatiale et aéronautique, tous deux affiliés au Conseil national de la recherche, et pour le développement de leurs ressources humaines.

Cela a est venu en marge de la participation du ministre aux réunions de la 69éme session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne.

Pour sa part, Mme Artie a affirmé la volonté du Bureau de soutenir les efforts de reconstruction à travers les deux centres régionaux du Centre au Maroc et au Nigéria, en reliant les institutions nationales à leurs homologues dans les pays développés et en offrant des bourses et des formations aux experts et chercheurs soudanais.

Il est à noter que Le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies est chargé de promouvoir la coopération internationale dans l'utilisation pacifique de l'espace et de s'assurer que les avantages des technologies spatiales soient accessibles à tous, notamment pour le développement durable. Il travaille en étroite collaboration avec les pays, en particulier les pays en développement, pour les aider à exploiter les sciences et technologies spatiales.