Soudan: Kamal Idris lance les activités du Comité national pour la levée du siège d'ESl Fashir

20 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a inauguré samedi, à la salle Al-Rabwa à Port-Soudan, les activités du Comité national pour la levée du siège d'Al-Fachir.

L'événement s'est déroulé sous le patronage du président du Conseil de souveraineté de transition (CTS), le général Abdel-Fattah Al-Burhan, et sous la supervision du gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi.

Étaient présents à l'inauguration le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiaisr, le ministre des Finances, Dr Gebreil Ibrahim, et le ministre des Infrastructures et des Transports, Saif Al-Nasr Al-Tijani, ainsi que Nazir Mohamed Al-Amin Terik, le gouverneur de la mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, ainsi que le représentant résident adjoint des Nations Unies, les commandants des forces régulières, des hommes d'affaires et des responsables de l'administration locale

