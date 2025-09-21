Afrique: Coupe de la CAF - 1er tour préliminaire - ST-ASC SNIM - Stade Hamadi-Agrebi de Radès (19H00) - Annoncer la couleur

A l'épreuve du représentant mauritanien, le Stade Tunisien doit non seulement valider mais aussi évoluer dans la peau d'un favori en puissance.

Le Stade Tunisien se retrempe en début de soirée dans une compétition continentale par le biais de la Coupe de la Confédération. A Radès, dans le cadre du premier tour préliminaire de la coupe de la CAF, les coéquipiers de Noureddine Farhati reçoivent les Mauritaniens de l'Association Sportive et Culturelle de la Snim et devront valider pour ne pas se faire des sueurs froides lors de la manche retour.

Aujourd'hui, les voyants sont au vert pour le coach Chokri Khatoui et les siens. Leader invaincu en L1, le ST caracole en championnat et sera donc forcément considéré comme il se doit par son adversaire mauritanien, un Onze qui tentera de fermer les issues et d'ériger deux rideaux défensifs.

Certitudes défensives et satisfactions offensives

Chokri Khatoui a, semble-t-il, trouvé la bonne association en attaque, la liaison payante au milieu et l'alliance défensive qui a jusque-là permis aux Bardolais de n'encaisser que deux buts en six matchs disputés. Qu'en sera-t-il ce soir? De prime abord, on ne change pas une équipe qui gagne et qui monte en gamme surtout. Devant le portier Noureddine Farhati, l'axe Marouen Sahraoui-Skander Sghaier sera reconduit, alors que Hedi Khalfa (voir Iyadh Riahi) et Aziz Saihi occuperont les flancs droit et gauche.

Au coeur du jeu à présent, la sentinelle ivoirienne, Yusuf Touré (récemment prolongé jusqu'en été 2027), serait associé au demi droit sénégalais Amath Ndaw et au polyvalent Wael Ouerghemmi, qui peut aussi évoluer sur le flanc droit.

Ce faisant, dans l'optique d'une orientation de jeu résolument tournée vers l'attaque, le piston tchadien Mahamat Thiam et le relayeur Rayan Smaâli peuvent tout autant aspirer à une place de titulaire, alors qu'en attaque, dans la perspective d'un plan en 4-3-3, l'on retrouverait l'ailier droit Youssef Saâfi, l'ailier gauche Amine Khemissi et la pointe Amado Ndiaye, voire le percutant Amine Haboubi.