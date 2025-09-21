Tunisie: Une caravane médicale gratuite le 27 septembre sous le slogan « La santé de votre coeur »

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Association Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Vasculaire organisera une caravane de santé le 27 septembre à l'hôpital local de Naber, dans le gouvernorat du Kef, sous le slogan « Votre santé est dans votre coeur ».

Cette caravane, qui se déroulera sous la supervision du ministère de la Santé et de la direction régionale de la santé du Kef, proposera des examens cardiaques et des services médicaux spécialisés en cardiologie et en chirurgie vasculaire pour tous les âges. Seront notamment offerts des électrocardiogrammes et des échographies cardiaques.

Cette initiative a pour but d'améliorer la prise en charge des patients dans différentes régions et de renforcer la qualité des soins de santé dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

L'Association Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Vasculaire est une organisation scientifique citoyenne qui oeuvre pour soutenir la formation des médecins et améliorer le niveau des services de santé au profit des patients souffrant de maladies cardiovasculaires.

