Tunisie: 16% de blessés en moins dans les accidents de la route cette année !

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le nombre de blessés dans les accidents de la route a atteint 4 883 du début de l'année jusqu'au 19 septembre 2025. C'est une diminution de près de 16 % par rapport à la même période en 2024, selon les données publiées par l'Observatoire National de la Sécurité Routière.

Cependant, le nombre de morts sur les routes a augmenté, passant de 808 l'année dernière à 876 pour la même période en 2025. Le nombre total d'accidents a, quant à lui, baissé, avec 3 638 accidents enregistrés contre 4 243 en 2024, soit une réduction de 605 accidents.

Les données de l'Observatoire révèlent que les principales causes des accidents, des décès et des blessures sont :

La distraction et le manque d'attention : responsables de 40,54 % des accidents, 29,34 % des décès et 35,70 % des blessures.

La vitesse excessive : cause de plus de 15 % des accidents, près de 27 % des décès et environ 18 % des blessures.

Le non-respect de la priorité : en troisième position, suivi par les changements de direction, les traversées de route, et le non-respect du code de la route.

En ce qui concerne la répartition géographique, le gouvernorat de Tunis est en tête du nombre d'accidents (489) et de blessés (579). Cependant, c'est le gouvernorat de Sfax qui déplore le plus grand nombre de décès avec 92 morts, suivi par Tunis (82 morts), Sidi Bouzid (72 morts) et Nabeul (60 morts).

