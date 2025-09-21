Cote d'Ivoire: Clarification - L'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada dénonce un reportage stigmatisant de Radio-Canada

L'Ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Canada a réagi avec fermeté à la diffusion par Radio-Canada d'un film d'enquête relatif à un prétendu « crime organisé africain » au Québec.

Dans un communiqué en date du 19 septembre 2025, la représentation diplomatique s'est dite « stupéfaite » par cette production qu'elle qualifie de « mise en scène tendancieuse visant à jeter l'opprobre » sur la Côte d'Ivoire et sa communauté installée au Canada.

L'Ambassade s'insurge contre une démarche journalistique jugée déséquilibrée, partielle et partiale, réalisée sans aucune consultation ni audition des autorités ivoiriennes. Elle estime que ce type de contenu tronqué porte « gravement atteinte à l'image de la Côte d'Ivoire, à sa crédibilité internationale et à la réputation de sa communauté au Canada ».

Une position claire et ferme

Dans son communiqué, la représentation ivoirienne rappelle que la Côte d'Ivoire rejette toute assimilation abusive entre ses ressortissants et un prétendu « mafia ivoirienne ». De telles généralisations, selon elle, constituent une stigmatisation inacceptable mettant en danger la sécurité et la dignité des Ivoiriens.

L'Ambassade souligne que la Côte d'Ivoire mène une lutte rigoureuse et constante contre toutes formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec ses engagements internationaux. Elle relève par ailleurs que la prolifération de tels réseaux criminels au Canada résulte aussi de failles locales, telles que le contrôle insuffisant des permis d'études ou encore le suivi lacunaire des étudiants étrangers.

Des Ivoiriens respectueux et exemplaires

La mission diplomatique met en avant le comportement irréprochable de la grande majorité des Ivoiriens résidant au Canada, décrits comme « citoyens exemplaires, respectueux des lois, intégrés et actifs dans la vie académique, économique et culturelle » du pays d'accueil.

Tout en appelant les médias canadiens à plus de responsabilité et d'équilibre, l'Ambassade exhorte Radio-Canada à ne pas relayer des amalgames susceptibles de nuire à la cohésion sociale et de déformer la réalité. Elle réaffirme enfin la disponibilité de la Côte d'Ivoire à renforcer la coopération bilatérale avec le Canada, condition indispensable à une lutte efficace contre la criminalité transnationale organisée.