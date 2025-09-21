Cote d'Ivoire: 75 ans du Premier ministre indien - L'ambassadeur de l'Inde au paysplante 75 arbres à Abidjan

L'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire a célébré le samedi 20 septembre 2025, le 75e anniversaire du Premier ministre indien, Narendra Modi, par une action symbolique : le planting de 75 arbres.

La cérémonie s'est tenue sur le site de Tata Africa Côte d'Ivoire, au PK 25 de l'autoroute du Nord, dans la zone industrielle d'Akoupé Zeudji, en présence de l'ambassadeur, Dr Rajesh Ranjan, et du directeur général de Tata Africa Côte d'Ivoire, Vivek Saraswat. « Ces 75 arbres plantés sont dédiés à notre Premier ministre, Son Excellence Narendra Modi, à l'occasion de son 75e anniversaire. C'est une manière d'associer la célébration à un acte utile pour la nature et les générations futures », a déclaré l'ambassadeur, Dr Rajesh Ranjan.

Il faut souligner que Narendra Modi a célébré ses 75 ans le 17 septembre 2025. Au-delà de l'hommage rendu au dirigeant indien, l'événement s'inscrit dans une démarche de sensibilisation à la protection de l'environnement et à l'importance de la reforestation.

De son côté, le directeur général de Tata Africa Côte d'Ivoire, Vivek Saraswat, a rappelé l'engagement de son entreprise en matière de responsabilité sociétale. « Chaque année, nous organisons deux grandes cérémonies de planting d'arbres, en partenariat avec l'ambassade de l'Inde. En juin dernier, nous avons dédié un planting à la Terre Mère, pour compenser les pertes causées par le développement et l'industrialisation. Cette nouvelle initiative vient renforcer notre volonté de transmettre un environnement sain aux générations futures », a-t-il expliqué.

M. Saraswat a également souligné que Tata Africa mène plusieurs actions sociales en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'éducation, en octroyant des bourses d'études et en soutenant des établissements scolaires. À travers ce geste, l'ambassade de l'Inde et Tata Africa Côte d'Ivoire réaffirment leur volonté commune de promouvoir un développement durable, conciliant coopération diplomatique et responsabilité environnementale.

Il convient de rappeler que l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dr Rajesh Ranjan, et le directeur général de Tata Africa Côte d'Ivoire, Vivek Saraswat, avaient déjà procédé le 5 mai 2025, à une opération de planting de 200 jeunes arbres au Centre de santé urbain d'Attinguié, un village situé au PK 30 sur l'autoroute du Nord, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

Cette action, menée avec les autorités locales, visait à contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la restauration du couvert forestier dans cette zone périurbaine d'Abidjan.