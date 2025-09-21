Cote d'Ivoire: Cohésion et unité nationale - Adjamé accueille une grande prière en l'honneur du Président Alassane Ouattara

À quelques semaines de l'élection présidentielle, la grande mosquée Salam d'Adjamé a été le théâtre d'une cérémonie de prière et de recueillement, le vendredi 19 septembre 2025.

Placée sous le sceau de la fraternité et de l'unité nationale, cette rencontre spirituelle a rassemblé fidèles, élus et personnalités politiques, à l'initiative de la diaspora du Denguélé en France conduite par l'opérateur économique, El Hadj Diaby Blanchard.

Cette grande prière, dédiée au Président de la République, Alassane Ouattara, a été l'occasion pour les participants de réaffirmer leur engagement en faveur de la cohésion sociale et de la paix.

Le député-maire d'Adjamé, Farikou Soumahoro, présent à la cérémonie aux côtés du vice-président de l'Assemblée nationale, Diawara Mamadou, et de la députée de Tengréla, Mariam Traoré, a rendu un hommage à l'initiateur. « Votre démarche est un signe de foi et de responsabilité. Elle montre que l'unité et la solidarité sont les meilleurs chemins pour construire une nation forte et durable », a-t-il déclaré.

Le premier magistrat d'Adjamé a également rappelé l'importance de sa commune, « véritable coeur battant d'Abidjan », avec ses 340 000 habitants et près de 4 millions de visiteurs quotidiens, où se croisent diversité, commerce et culture.

Élevant des prières pour la santé, la sagesse et la longévité du Chef de l'État, Farikou Soumahoro a souligné la disponibilité de la mairie à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la paix et de la cohésion nationale.

« Je voudrais saluer l'initiative noble et hautement symbolique de la diaspora du Denguélé en France, qui a choisi Adjamé comme terre d'accueil pour cette grande prière dédiée au Président Alassane Ouattara », a-t-il ajouté, en insistant sur l'importance de préserver l'unité nationale.

« Cette initiative vise à rassembler les Ivoiriens autour de certaines valeurs : la stabilité, la paix et des élections apaisées », a fait savoir El Hadj Diaby Blanchard. Et de souligner : « Nous voulons des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour le Président de la République, Alassane Ouattara ».

La cérémonie s'est achevée dans un climat de recueillement et de ferveur, avec des invocations pour la Côte d'Ivoire, le Denguélé et la commune d'Adjamé.