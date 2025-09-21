Afrique: SITLA 2025/Conférence ministérielle - L'Afrique unie pour un tourisme digital et résilient

20 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Abidjan au rythme, depuis le vendredi 19 septembre, et ce, jusqu'au 21 septembre 2025, de la 10e édition du Salon International du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA). En marge de la cérémonie d'ouverture, une conférence ministérielle de haut niveau a réuni plusieurs acteurs clés du secteur autour du thème : « Innovation technologique : facteur de développement du tourisme et des loisirs ».

Aux côtés de M. Jobe Abdoulie, ministre du Tourisme de la Gambie, et de Me Didier Mazenga Mukanzu, ministre du Tourisme de la République Démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire a marqué sa volonté de placer la technologie au centre de sa stratégie de croissance touristique.

Un débat riche et prospectif

Sous la modération de M. Marc Vincens Wabi, PDG d'Adenka Consulting, les échanges ont été lancés par une présentation de Mme Lynda Bebe Kum, experte de l'ONU Tourisme. Elle a mis en évidence le rôle déterminant des innovations technologiques dans la compétitivité des destinations, l'amélioration de l'expérience des visiteurs et la promotion d'un tourisme durable.

Cette rencontre a permis d'explorer les opportunités offertes par le numérique et l'intelligence artificielle pour transformer les pratiques du secteur. La digitalisation des loisirs, la promotion intelligente des destinations africaines et la valorisation des données touristiques ont été identifiées comme des axes stratégiques. Les participants ont insisté sur la nécessité de mutualiser les expériences et de renforcer la coopération régionale et internationale.

L'engagement de la Côte d'Ivoire

À travers son programme Sublime Côte d'Ivoire, le pays s'impose comme un acteur majeur de cette dynamique. L'ambition affichée est claire : intégrer les solutions technologiques pour renforcer l'attractivité, assurer la durabilité et favoriser l'inclusion dans le secteur touristique et des loisirs.

En conclusion, cette conférence a réaffirmé la volonté partagée des États africains de faire de l'innovation un moteur de prospérité commune. Le SITLA 2025 apparaît ainsi comme une tribune stratégique pour bâtir un tourisme résilient, compétitif et inclusif, à l'image de l'Afrique de demain.

