Ethiopie: Le service de restauration proposé à bord d'Ethiopian Airlines enregistre une croissance remarquable.

Addis-Abeba — Le service de restauration en vol d'Ethiopian Airlines enregistre une progression exceptionnelle, avec une hausse significative de la production et de la distribution des repas pour accompagner l'augmentation du nombre de passagers.

Le directeur du service, Mesfin Abate, a indiqué que la production quotidienne a bondi de plus de 50 % au cours des cinq dernières années et devrait poursuivre sa croissance.

L'an dernier, les cuisines de la compagnie préparaient environ 43 000 repas par jour. Ce chiffre a atteint 60 000 aujourd'hui, traduisant une progression de 13 à 15 %. Pour l'année à venir, avec une croissance du trafic estimée entre 8 et 11 %, la production pourrait grimper entre 70 000 et 80 000 repas quotidiens.

Il y a cinq ans à peine, la capacité n'était que de 20 000 à 25 000 repas par jour, ce qui illustre la dynamique impressionnante de ce secteur en phase avec l'expansion générale de la compagnie.

Un volet essentiel de cette stratégie repose sur la valorisation des produits locaux.

Ethiopian Airlines s'est engagée à substituer progressivement les ingrédients importés (fruits, légumes, viandes et volailles) par des produits issus de l'agriculture nationale.

L'ambition est d'atteindre 80 à 90 % de produits locaux à court terme, puis 100 % d'ici cinq ans.

Ce choix permet non seulement de garantir aux passagers des repas plus frais, mais aussi de renforcer la filière agricole du pays. La compagnie collabore activement avec producteurs et fournisseurs pour élargir l'offre biologique et durable.

Parallèlement aux volumes, Ethiopian Airlines enrichit l'expérience culinaire de ses voyageurs.

Le menu 2026 mettra particulièrement en avant des plats végétariens et à base de protéines végétales, adaptés aux besoins des passagers observant des périodes de jeûne, tout en offrant une qualité nutritionnelle et gustative comparable aux plats traditionnels.

De plus, un service « À la carte » est désormais proposé, apportant davantage de choix et de flexibilité.

Les menus suivent un cycle de quatre semaines et sont renouvelés tous les deux mois, afin d'offrir constamment des options variées aux habitués.

Cette volonté d'innovation et de qualité a valu à Ethiopian Airlines le prix de la « Meilleure restauration en classe affaires en Afrique » aux World Airline Awards de Skytrax.

Les cuisines modernes d'Addis-Abeba, dotées d'unités spécialisées pour les plats halal et casher et animées par une équipe de chefs internationaux, confirment la volonté de la compagnie de proposer une expérience gastronomique haut de gamme dans les airs.