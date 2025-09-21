Ethiopie: Le Service de renseignement financier gèle 123 comptes pour des opérations de change présumées illégales

Addis Ababa — Le Service de renseignement financier éthiopien a annoncé avoir gelé les comptes bancaires de 123 suspects impliqués dans une affaire de crime lié au marché noir des devises étrangères (FX) dans le cadre d'une enquête majeure.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Service de renseignement financier a souligné que ces mesures visaient spécifiquement les personnes qui ont contourné le système bancaire légal pour se livrer à des transactions monétaires sur le marché noir.

Selon le communiqué, cette action s'inscrit dans le cadre d'une surveillance renforcée des opérations illégales de change dans tout le pays.

« À la suite des réformes macroéconomiques nationales, il est encourageant de constater que de nombreux citoyens effectuent des transactions de change de manière légale. Cependant, la surveillance a révélé que certaines entités continuent de tirer profit d'activités illégales », a noté le Service.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La surveillance a également mis en évidence l'implication possible de certains professionnels du secteur bancaire dans ces opérations illicites, et des enquêtes sont actuellement en cours.

Le Service de renseignement financier a réaffirmé que la prévention des opérations de change illégales, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme restait une priorité absolue.

La déclaration a également souligné que ces mesures sont conformes à la proclamation n° 780/2005 et que le Service de renseignement financier travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées afin de garantir que toutes les personnes impliquées soient tenues légalement responsables.