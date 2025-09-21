Afrique: Des journalistes africains ont salué le développement des infrastructures à Addis-Abeba.

Addis-Abeba — Des journalistes venus de plusieurs pays africains, en visite en Éthiopie, ont exprimé leur profonde admiration pour l'essor impressionnant des infrastructures d'Addis-Abeba, qu'ils considèrent comme une référence pour les autres capitales du continent.

Le journaliste kényan Jackson Okata, découvrant la ville pour la première fois, a été particulièrement marqué par son organisation et son aménagement urbain.

« Addis-Abeba est une ville intelligente, un modèle pour l'Afrique, avec ses larges avenues, ses autoroutes modernes et ses espaces réservés aux cyclistes et piétons », a-t-il déclaré, notant la fluidité du trafic et le respect du code de la route.

Sa collègue malawite, Catherine Tembo, a qualifié les changements opérés dans la capitale de « remarquables », soulignant que ses infrastructures dépassent de loin celles de nombreuses autres capitales africaines, qu'il s'agisse du réseau routier ou même des institutions publiques.

Le journaliste kényan John Riaga a, de son côté, été impressionné par l'éclairage nocturne et l'urbanisme spacieux, tandis qu'Agatha Ngotho, également du Kenya, a salué les efforts environnementaux intégrés dans les nouveaux projets, notant des progrès significatifs depuis sa dernière visite.

Selon le journaliste rwandais Michael Kuzizam, Addis-Abeba illustre parfaitement le potentiel africain et mérite d'être découverte par les citoyens du continent.

« Les Africains doivent s'inspirer de telles réussites pour bâtir ensemble le développement du continent », a-t-il affirmé.

Tous ont souligné que l'urbanisme réfléchi, la modernité des infrastructures, l'approche écologique et l'hospitalité des habitants font d'Addis-Abeba un véritable modèle de développement durable pour l'Afrique.