Afrique: SITLA 2025 - Le ministre Amadou Coulibaly réaffirme le soutien du Gouvernement au tourisme

Le Salon International du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA) a reçu, ce samedi 20 septembre 2025, une visite de marque. M. Amadou Coulibaly dit AM's, Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement, a sillonné les différents stands de cette 10e édition, marquant ainsi l'engagement du Gouvernement aux côtés des acteurs du secteur.

Sa présence a été perçue comme un signal fort de solidarité gouvernementale autour du développement du tourisme et des loisirs, considérés comme des piliers de la diversification économique en Côte d'Ivoire. En effet, le secteur touristique occupe une place stratégique dans la vision « Côte d'Ivoire 2030 », qui ambitionne de diversifier les sources de croissance et de renforcer le rayonnement du pays sur la scène internationale.

Au fil de sa visite, le ministre a échangé avec les exposants, saluant la créativité et la diversité des initiatives présentées. Pour lui, ces efforts traduisent le dynamisme d'un secteur en pleine mutation et démontrent la capacité des opérateurs ivoiriens à se hisser au niveau des standards internationaux.

À travers cette mobilisation, le Gouvernement réaffirme son soutien indéfectible à la stratégie nationale « Sublime Côte d'Ivoire ». Cette initiative, portée par le Ministère du Tourisme et des Loisirs, vise à faire du pays une destination incontournable sur le continent, à stimuler la création d'emplois pour la jeunesse et à générer des retombées économiques substantielles pour les communautés locales.

La participation active de M. Amadou Coulibaly au SITLA témoigne ainsi de l'approche transversale adoptée par l'exécutif : le développement du tourisme n'est pas seulement l'affaire d'un ministère, mais bien un enjeu collectif pour l'ensemble du Gouvernement. En appuyant la promotion de ce secteur, les autorités entendent non seulement diversifier l'économie nationale, mais aussi renforcer l'image de la Côte d'Ivoire comme une terre d'accueil, de culture et d'innovation.

A l'occasion de cette visite, le Porte-parole du Gouvernement a rappelé que le tourisme est appelé à jouer un rôle central dans la consolidation du développement durable et inclusif du pays.