Cote d'Ivoire: Partenariat économique, commercial... - AmCham Côte d'Ivoire lance ses activités

La Chambre américaine de commerce en Côte d'Ivoire (AmCham-CI) a procédé, le jeudi 18 septembre 2025, à Abidjan-Cocody, au lancement (Kick-off Gathering) de ses activités pour la période 2025-2026.

Cette rencontre a permis à la présidente d'AmCham Côte d'Ivoire, Félicia Djibo, de présenter la vision et les priorités de son institution pour la période 2025-2026, voire 2027. Elle a souligné que ce rendez-vous n'est pas seulement un lancement de calendrier, mais aussi l'expression vivante de la force et du dynamisme de la communauté AmCham, engagée à bâtir un partenariat toujours plus solide entre le secteur privé des États-Unis et celui de la Côte d'Ivoire.

« À l'aube de 2026, AmCham Côte d'Ivoire poursuit sa transformation et entre dans une nouvelle ère stratégique, riche en défis inédits. Dans un environnement économique mondial en constante mutation, notre ambition demeure claire : devenir le partenaire incontournable pour faire avancer la coopération économique, commerciale et sociale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire », a déclaré Félicia Djibo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour y parvenir, cette vision repose sur quatre piliers majeurs : l'advocacy, qui représente environ 50 % des efforts : être la voix des membres en identifiant les défis sectoriels, en défendant leurs intérêts et en co-développant, avec les autorités publiques, des solutions concrètes ; l'accès, qui représente environ 30 % des efforts : créer des plateformes inédites d'échanges stratégiques pour ouvrir un accès direct aux décideurs ; l'advisory : fournir aux membres des données, des analyses et des outils pour faciliter la prise de décision, ainsi que le commerce et l'investissement bilatéraux.

« Nous redoublerons d'efforts pour développer les échanges commerciaux et encourager de nouveaux investissements entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, en mettant en avant les secteurs prioritaires que sont l'économie numérique, l'agriculture, l'industrie, l'énergie et les infrastructures », a précisé la présidente d'AmCham Côte d'Ivoire.

À l'en croire, ces piliers soutiennent quatre axes de coopération prioritaires, directement alignés sur les orientations de la politique américaine. Ainsi, AmCham Côte d'Ivoire entend amplifier ses actions dans l'éducation, l'inclusion, la santé, l'environnement et les échanges culturels, convaincue que la croissance économique doit aller de pair avec un impact positif sur les communautés.