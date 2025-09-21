Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Anne Ouloto présente la candidature d'Alassane Ouattara dans le Cavally

Le samedi 20 septembre 2025, une rencontre empreinte de solennité et de ferveur a réuni, dans la région du Cavally, les chefs traditionnels, chefs de communautés et chefs de quartiers autour d'une annonce majeure. La candidature du Président Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Cette rencontre, initiée par la ministre d'Etat Anne Désirée Ouloto Lamizana pour informer et échanger avec les gardiens de nos valeurs et coutumes, a permis de rappeler les nombreuses avancées dont bénéficie la région sous l'impulsion du Chef de l'État. Les participants ont salué les actions entreprises ces dernières années, notamment les projets sociaux ayant amélioré le quotidien des populations, l'électrification progressive des villages et campements ainsi que la construction et la réhabilitation d'écoles pour offrir un avenir plus prometteur à la jeunesse.

Au-delà des réalisations, cette séance de partage a été l'occasion de solliciter les prières et bénédictions des autorités coutumières, afin que la candidature du Président Ouattara soit portée par la grâce des traditions. L'appel à une élection apaisée, marquée par la quiétude et la sérénité, a fortement résonné dans les échanges, traduisant la volonté collective d'oeuvrer pour une Côte d'Ivoire unie et en paix.

« La victoire du Président Ouattara en octobre prochain ne sera pas seulement une victoire électorale, mais aussi la continuité d'un engagement ferme en faveur du développement et du bien-être de nos populations », a-t-il été souligné lors de cette rencontre.

À travers cette démarche, les responsables communautaires et traditionnels du Cavally réaffirment leur rôle central dans le processus de cohésion sociale, tout en donnant un cachet symbolique à une candidature qui se veut porteuse de stabilité et de prospérité pour la nation entière.

Ainsi, le Cavally s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale, prêt à accompagner la vision du Président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers l'avenir.