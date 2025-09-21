Ile Maurice: Rama Sithanen - « Je vais soumettre ma démission la semaine prochaine »

Après la décision du Premier ministre Navin Ramgoolam, annoncée lors de sa conférence de presse ce samedi 20 septembre, demandant à Rama Sithanen de démissionner, ce dernier a confirmé au journal télévisé de 19 h 30 qu'il soumettra sa démission la semaine prochaine.

«Je pense que, dans l'intérêt supérieur de la Banque centrale et du pays, et pour assurer la stabilité et la sérénité de l'institution, il est préférable que je me retire. La semaine prochaine, je vais présenter ma démission après ma rencontre avec le Premier ministre, afin qu'il y ait un fair hearing», a déclaré Rama Sithanen.

Il a tenu à préciser : «Il faut bien distinguer Rama Sithanen, gouverneur de la Banque de Maurice, des échanges qui ont eu lieu entre deux camarades : l'ancien Deputy Governor et Tevin Sithanen. Ce sont des échanges auxquels ils sont habitués et qu'ils ont développés durant la campagne électorale.»

Et d'ajouter : «Il faut également faire la différence entre Rama Sithanen et deux agents politiques : d'un côté Tevin Sithanen, qui soutient Navin Ramgoolam comme Premier ministre, et de l'autre Aditi Boolell, qui soutient Pravind Jugnauth comme Premier ministre.»