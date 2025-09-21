Ile Maurice: «Construire une communication policière transparente et moderne»

interview

Récemment nommé responsable du Police Press Office l'ASP Suhail Lidialam entend insuffler un vent de renouveau dans la manière dont la police communique avec le public et les médias.

Fort d'une expérience variée -- de la Police Training School à la Special Mobile Force, en passant par l'Indian Police Service Academy de Hyderabad -- il veut faire du Police Press Office un véritable carrefour d'échanges. Lumière sur ses priorités, sa vision et ses motivations.

Quelles sont vos principales priorités à la tête du Police Press Office ?

Je compte structurer davantage la communication policière, mettre en lumière les actions et les unités de la police et faire un meilleur usage des plateformes digitales de communication.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comment envisagez-vous de renforcer la communication entre la police et le public ?

Il faut établir plus de ponts entre la police et le public, tout en étant attentif au ressenti des citoyens par rapport aux actions policières.

Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser davantage de transparence ?

Je vais privilégier une communication uniquement basée sur des informations confirmées.

Comment comptez-vous répondre aux critiques liées à la diffusion d'informations jugées incomplètes ou tardives ?

Une amélioration des protocoles en place peut être envisagée. La communication doit être guidée par des idées stratégiques, ce qui permettra d'éviter ces écueils.

Quelle sera votre approche dans la gestion des relations avec les journalistes et la presse indépendante ?

Je compte avoir des échanges réguliers avec les journalistes, afin d'instaurer un dialogue équilibré et constructif, avec des retours des deux côtés.

Comment comptez-vous équilibrer la nécessité de communiquer rapidement et l'obligation de ne pas compromettre les enquêtes en cours ?

Préserver l'intégrité des enquêtes est un principe sur lequel on ne peut transiger. Nous communiquerons selon l'éthique, tout en prônant un langage de vérité.

Comment le Police Press Office se prépare-t-il à gérer la communication lors de situations de crise ?

La force policière a toujours su s'adapter pour faire face aux crises. En ce qui concerne la communication, elle doit être pensée de manière stratégique. Un renforcement des protocoles existants est déjà à l'étude.

Avez-vous un plan de communication spécifique pour contrer les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux ?

J'ai quelques idées en tête, mais je dois d'abord en discuter avec ma hiérarchie.

Quel rôle attribuez-vous aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux dans la communication policière ?

Ils ont un rôle central. Je travaille déjà à poser les bases d'une structure de communication digitale plus solide.

Qu'est-ce qui vous motive personnellement dans ce nouveau rôle ?

L'opportunité de mettre mes compétences et mes idées au service de l'organisation et du public.

Comment comptez-vous gérer la pression d'un poste où chaque mot peut avoir un impact sur l'opinion publique ?

Il faudra savoir gérer ses émotions, garder un esprit ouvert et rester responsable dans ses propos.