Togo: Grâce Prénam Houzou-Mouzou, première femme à diriger une université au pays

À 43 ans, Grâce Prénam Houzou-Mouzou va diriger l'Université de Kara, sencond établissement public du pays après Lomé.

Elle devient la première femme à occuper ce poste.

Elle succède à Kokou Tcharié, en poste depuis septembre 2023.

Médecin-colonel et universitaire reconnue, Mme Houzou-Mouzou est spécialisée en rhumatologie.

Son parcours est jalonné de distinctions. Après un baccalauréat scientifique en 2000, elle intègre l'École du service de santé des armées de Lomé, conjuguant rigueur militaire et formation médicale. Deux ans plus tard, en 2002, elle obtient le brevet militaire de parachutisme au centre d'entraînement des troupes aéroportées.

Médecin généraliste en 2008, elle poursuit une spécialisation en rhumatologie et décroche en 2013 son certificat de spécialisation à l'Université de Cocody d'Abidjan.

Depuis 2012, elle dirige le service de rhumatologie du CHU de Kara, où elle s'impose comme une praticienne de référence. Sa carrière universitaire est tout aussi remarquable : maître-assistante en 2015, professeure agrégée en 2018 à l'issue du concours du CAMES à Libreville, puis professeure titulaire en 2022.