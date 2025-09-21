Togo: Aného inaugure sa première Maison du tourisme

20 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le 18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

Située en face de l'église Méthodiste Ebenezer d'Aného, la Maison du tourisme prend place dans une ancienne bâtisse afro-brésilienne entièrement rénovée. Cette réhabilitation a été rendue possible grâce au soutien technique du département des Yvelines et du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Un lieu de valorisation et de promotion

La Maison du tourisme est conçue comme un espace d'accueil, d'information et de promotion du patrimoine naturel, culturel et historique de la commune. Elle se veut aussi un outil de soutien aux acteurs locaux du secteur et une plateforme de création d'opportunités économiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La Maison du tourisme est bien plus qu'un bâtiment, c'est une vitrine de notre commune, un lieu de rencontre et de mise en valeur des richesses locales », a déclaré le maire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Développer le secteur touristique de la commune des Lacs 1 à travers la valorisation des patrimoines naturels et bâtis ». L'ouvrage représente ainsi une étape importante pour renforcer l'attractivité touristique d'Aného et dynamiser son développement économique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.