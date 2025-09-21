Tunisie: Bizerte - 22,6 tonnes de légumes et de fruits réinjectés sur les circuits de distribution officiels

Les services de contrôle de des services de la police municipale et de la Direction régionale du commerce, en coordination avec les services de sécurité du district de sûreté nationale de Bizerte, ont mené une vaste opération de contrôle nocturne.

Cette opération, qui a couvert tous les carrefours aux entrées de la ville de Bizerte, a permis de mener plus de 80 contrôles d'ordre sur les moyens de transport, notamment les camions de marchandises, a déclaré une source officielle de l'Unité régionale de la police municipale.

La même source a ajouté à l'agence de presse Tunis-Afrique-Presse (TAP) que l'opération de contrôle s'est poursuivie toute la nuit jusqu'à l'aube. Elle a permis de rediriger 22,6 tonnes de fruits et légumes, ainsi que 670 kg de poissons, vers les circuits de distribution légaux.

Ces opérations de contrôle nocturnes sont menées conformément aux décisions du Conseil régional de sécurité et du Comité régional de contrôle des prix et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.