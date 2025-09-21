Tunisie: Bizerte - 22,6 tonnes de légumes et de fruits réinjectés sur les circuits de distribution officiels

20 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les services de contrôle de des services de la police municipale et de la Direction régionale du commerce, en coordination avec les services de sécurité du district de sûreté nationale de Bizerte, ont mené une vaste opération de contrôle nocturne.

Cette opération, qui a couvert tous les carrefours aux entrées de la ville de Bizerte, a permis de mener plus de 80 contrôles d'ordre sur les moyens de transport, notamment les camions de marchandises, a déclaré une source officielle de l'Unité régionale de la police municipale.

La même source a ajouté à l'agence de presse Tunis-Afrique-Presse (TAP) que l'opération de contrôle s'est poursuivie toute la nuit jusqu'à l'aube. Elle a permis de rediriger 22,6 tonnes de fruits et légumes, ainsi que 670 kg de poissons, vers les circuits de distribution légaux.

Ces opérations de contrôle nocturnes sont menées conformément aux décisions du Conseil régional de sécurité et du Comité régional de contrôle des prix et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.