Addis-Abeba — Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a indiqué que les niveaux d'eau des rivières et des lacs en Éthiopie connaissent une hausse régulière grâce aux programmes de reboisement et de gestion des bassins versants.

Selon Debebe Deferso, responsable de la gestion intégrée des ressources en eau, ces initiatives ont permis la restauration de zones humides et favorisé la recharge des nappes phréatiques grâce à la lutte contre l'érosion des sols et à une meilleure infiltration de l'eau.

Il a souligné que plusieurs lacs, autrefois menacés d'assèchement, voient aujourd'hui leurs volumes d'eau se rétablir.

Une étude récente de l'Institut des sciences spatiales et géospatiales, portant sur les lacs Haramaya, Abijata, Tana, Ziway, Chelekleka et Adele, confirme cette tendance.

Tesfaye Dagne, expert en traitement d'images numériques à l'institut, a précisé que les données collectées sur trois décennies montrent une reprise significative des niveaux d'eau depuis la mise en oeuvre des projets de reboisement et de réhabilitation des terres dégradées.

Il a ajouté que ces résultats illustrent l'impact direct des efforts de développement durable sur les ressources hydriques.

L'institut contribue par ailleurs aux initiatives de reboisement en identifiant les zones les plus touchées par la dégradation des sols et en fournissant des orientations techniques pour les campagnes annuelles de plantation.