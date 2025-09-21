Sénégal: Le pays s'engage pour l'inclusion - Un partenariat inédit en faveur du leadership des femmes handicapées

Dans une avancée majeure pour l'inclusion et l'autonomisation des personnes en situation de handicap, le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a signé, le 13 août 2025, un partenariat stratégique avec la Fondation AHADI Leadership. Cette organisation non gouvernementale, portée par des femmes handicapées, oeuvre depuis plusieurs années à révéler leur potentiel et à transformer les perceptions sociales à leur égard.

Ce partenariat marque une étape clé dans la mise en oeuvre de la politique nationale d'inclusion et de protection des groupes vulnérables. Il s'inscrit dans le cadre du Programme de Leadership des Femmes Handicapées en Afrique, une initiative ambitieuse de la Fondation AHADI qui vise à accompagner 1000 femmes handicapées à l'horizon 2030.

Une vision partagée pour l'inclusion

À travers cette coopération, le ministère et la Fondation entendent unir leurs forces pour :

Promouvoir l'inclusion sociale et économique des femmes handicapées ;

Mettre en place des programmes de renforcement des capacités et de leadership ;

Faciliter l'accès à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat ;

Contribuer à l'élaboration de politiques publiques sensibles au genre et au handicap.

Le programme repose sur un socle d'activités comprenant la formation, la communication, le plaidoyer et le réseautage. Objectif : faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders capables de provoquer un changement profond au niveau national et continental.

Un séminaire international pour marquer le tournant

En point d'orgue de cette dynamique, un séminaire international dédié au leadership des femmes handicapées en Afrique se tiendra du 22 au 27 septembre 2025 à Saly Portudal, au Sénégal.

Cette rencontre de haut niveau réunira des acteurs venus de divers horizons pour :

Partager des expériences et bonnes pratiques ;

Élaborer des stratégies concrètes de promotion du leadership féminin en situation de handicap ;

Renforcer la contribution de ces femmes au développement durable.

Au-delà de son caractère symbolique, cet événement ambitionne de positionner le Sénégal comme un hub continental de référence en matière d'inclusion et d'autonomisation des femmes handicapées, en droite ligne avec l'Agenda Sénégal 2050, le référentiel national des politiques publiques.

Une vision portée au plus haut sommet de l'État

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision inclusive et solidaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, qui appelle à bâtir une société plus équitable, où chaque citoyen - quelle que soit sa condition - peut participer pleinement au développement économique et social.

À travers ce partenariat, le Sénégal confirme son engagement à faire de l'inclusion un levier de transformation sociale et de justice pour tous.