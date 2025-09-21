Sénégal: Lutte contre les occupations anarchiques - Le ministre de l'Intérieur mobilise les gouverneurs

20 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Face à la prolifération des occupations anarchiques de la voie publique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a adressé une lettre circulaire aux gouverneurs de région, leur enjoignant de procéder à un recensement exhaustif de ces installations illicites.

Dans cette correspondance officielle, Me Cissé exprime son inquiétude suite à un constat alarmant : la multiplication de commerces informels, d'installations précaires et de stationnements irréguliers sur la voie publique, notamment à Dakar et dans plusieurs centres urbains du pays.

« J'ai constaté, pour le regretter, une prolifération des occupations anarchiques de la voie publique et des alentours des lieux de commerce », déplore-t-il dans sa note, soulignant les risques que cela représente pour l'ordre public et la sécurité routière.

Le ministre appelle ainsi à une mobilisation rapide et coordonnée entre les autorités administratives, les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services techniques compétents. Objectif : établir un état des lieux précis de ces occupations avant le jeudi 25 septembre 2025, à partir d'un canevas annexé à la circulaire.

Mais au-delà du recensement, Me Cissé va plus loin en réclamant l'élaboration de plans d'actions régionaux, assortis d'un calendrier d'exécution. Ces plans devront permettre de lancer des opérations ciblées pour mettre un terme à ces pratiques, souvent sources de désordre urbain, de congestion du trafic et de conflits d'usage de l'espace public.

« Des mesures hardies doivent être prises et appliquées avec rigueur », insiste le ministre, appelant à une action ferme pour assainir les villes et rétablir la fluidité et la sécurité dans l'espace public.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de réorganisation de l'espace urbain, souvent confronté à une urbanisation rapide et mal encadrée. Elle devrait marquer le début d'une nouvelle dynamique dans la gestion des centres urbains au Sénégal.

