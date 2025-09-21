Burkina Faso: 80e Assemblée générale des Nations unies - Le Premier ministre est arrivé à New-York

20 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdel Aziz Nabaloum

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est arrivé cet après-midi du samedi 20 septembre 2025, à New-York aux États-Unis d'Amérique, où il prendra part à la 80e Assemblée générale(AG) des Nations unies.

A la tête d'une délégation composée des ministres chargés des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, de l'action humanitaire, Pélagie Kaboré...d'experts... le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est arrivé cet après-midi du samedi 20 septembre 2025, à New-York aux États-Unis d'Amérique. Le chef du gouvernement burkinabè est en terre américaine pour prendre part à la 80e Assemblée générale des Nations unies.

A sa descente d'avion à l'aéroport, John Fitzgerald Kennedy de New-York, il a été accueilli par de nombreuses personnalités dont l'ambassadeur du Burkina aux États-Unis d'Amérique, Kassoum Coulibaly, des diplomates, des membres de la communauté burkinabè vivant aux USA....

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le thème « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », cette session offrira aux pays membres de l'ONU un cadre d'échanges et de réflexion sur les défis cruciaux de l'heure. Les débats généraux se tiendront du 23 au 29 septembre 2025.

Au cours de son séjour, le Premier ministre aura de nombreux échanges, des rencontres avec des partenaires internationaux, la communauté burkinabè vivant aux USA, la communauté de l'AES, des chefs de gouvernement de l'AES... Le séjour du chef du gouvernement burkinabè sera marqué aussi par des réunions de haut niveau avec des partenaires internationaux et surtout sa déclaration à la tribune des Nations unies le 27 septembre prochain.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.