Togo: Gnakadé Essossimna placée sous mandat de dépôt

21 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le parquet de grande instance de Lomé a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Mme Gnakadé Essossimna, poursuivie pour plusieurs infractions graves liées à la sécurité intérieure de l'État.

Selon le communiqué, l'enquête a été déclenchée après la commission d'agissements réitérés constitutifs d'atteinte à la sécurité intérieure imputables à l'intéressée.

Les investigations menées par la police judiciaire ont permis de réunir des indices graves et concordants qui ont justifié son interpellation le 17 septembre 2025 et son placement en garde à vue.Au cours de la procédure, plusieurs perquisitions ont été effectuées.

Le parquet précise qu'au cours de sa garde à vue, Mme Gnakadé a délibérément détruit un élément de preuve, une action assimilée à une tentative d'entrave au cours de la justice.

À l'issue de l'enquête, les charges initiales ont été confortées, entraînant l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits suivants :

  • Incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État
  • Publication et diffusion de fausses nouvelles de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées
  • Troubles aggravés à l'ordre public
  • Entrave au bon fonctionnement de la justice

Présentée devant un juge d'instruction, Mme Gnakadé a été inculpée de ces faits et placée sous mandat de dépôt.

Le parquet précise que l'information judiciaire sera conduite dans le strict respect des dispositions du code de procédure pénale.

