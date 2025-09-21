Togo: Inculpation de Tchala Essowè confirmée par le Procureur

Dans un communiqué publié samedi le Procureur de la République a apporté des précisions sur la situation judiciaire de Tchala Essowè alias Aamron, déjà connu des services pour des antécédents d'outrages envers les représentants de l'autorité publique et de diffusion de fausses nouvelles.

Selon le communiqué, l'intéressé avait été interpellé une première fois le 26 mai 2025 et interné en hôpital psychiatrique, avec une obligation de soins après sa sortie le 21 juin.

Entre juillet et septembre 2025, Tchala Essowè aurait eu plusieurs rencontres avec Mme Gnakadé Essossimna (ancienne ministre de la Défense), poursuivie pour des appels séditieux à l'armée et des propos incitant au soulèvement contre l'autorité de l'État.

Les enquêteurs estiment que ces contacts pourraient s'inscrire dans un contexte subversif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué du Procureur précise que M. Tchala Essowè a été interpellé le 19 septembre 2025, placé en garde à vue puis déféré devant un juge d'instruction.

Il a été inculpé pour incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État, outrages envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles, avant d'être placé sous contrôle judiciaire.

Le magistrat instructeur poursuivra ses investigations afin de déterminer le degré exact d'implication de Tchala Essowè dans les faits reprochés, en lien avec Mme Gnakadé Essossimna.