Afrique de l'Ouest: Espace AES - Faire de l'identité, un pilier d'intégration

Les activités de la VIe édition de la Journée internationale de l'Identité (Id Day) se sont achevées, vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou, par une cérémonie officielle commémorative présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le Burkina Faso, tout comme d'autres pays du monde, commémore la Journée internationale de l'Identité (Id Day), chaque 19 septembre. Dans cette dynamique, l'Office national d'identification (ONI) a initié une série d'activités depuis le 15 septembre 2025. Celles-ci ont pris fin avec la cérémonie officielle de commémoration le vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Les activités de la VIe édition de l'Id Day se sont déroulées autour du thème principal : « Harmonisation intégrée des documents d'identité et de voyage dans l'espace AES : état des lieux, défis et opportunités pour la libre circulation des personnes et des biens ».

Le Premier ministre, représentant le président du Faso, a signifié que la thématique de cette VIe édition traduit la volonté commune de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) de poser les bases solides d'une intégration confédérale fondée sur la confiance mutuelle entre les Etats et sur la reconnaissance juridique partagée de chaque citoyen de l'espace. Il a relevé que la crise sécuritaire et humanitaire a mis en évidence la vulnérabilité des personnes déplacées internes, souvent privées de documents d'identité.

Selon lui, il est du devoir de l'autorité de leur rendre leur droit à l'identité. « La question de l'identité, lorsqu'elle est bien pensée, bien gérée et sécurisée, devient un catalyseur puissant pour la libre circulation des personnes, le commerce transfrontalier, la gestion des frontières et la lutte contre la menace terroriste et surtout l'inclusion des personnes vulnérables », a-t-il soutenu. Pour relever ce défi, le Premier ministre a mis en lumière trois grandes orientations stratégiques d'identification.

L'identité légale, un droit fondamental

Il s'agit, a-t-il cité, de la mise en place d'un système d'identification interopérable moderne et numérique qui permet une reconnaissance mutuelle des identités au sein de l'AES, l'harmonisation des documents d'identité et de voyage pour permettre la libre circulation des citoyens du Sahel et l'intégration des populations grâce à des solutions innovantes et adaptées.

« L'identité est le socle de l'Etat, la première reconnaissance de l'existence et la clé d'accès à tous les droits fondamentaux », a insisté Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a souhaité que l'édition 2025 de la Journée internationale de l'Identité soit le point de départ d'une convergence stratégique entre les Etats du Sahel.

Au terme des travaux, a fait savoir le directeur général de l'ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, quatre recommandations ont été formulées. Au nombre de celles-ci, M. Louré a énuméré l'opérationnalisation de la feuille de route pour l'harmonisation des documents d'identité au sein de l'AES, la modernisation et la numérisation des systèmes d'identification, l'amélioration du cadre juridique confédéral et l'interconnexion des systèmes d'identification.

Le ministre de la Sécurité, Mamoudou Sana, a traduit sa gratitude à l'ensemble des acteurs des trois pays impliqués dans l'organisation de cette activité. Se réjouissant des résultats parvenus, il a confié que la Carte nationale d'Identité AES sera effective dans les prochains mois, avec comme objectif de mettre fin aux problèmes que rencontrent les populations au niveau des frontières. « La thématique nous interpelle à réfléchir sur une intégration réelle des peuples de l'AES », a-t-il indiqué.

Le président de la commission nationale de la confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié, par ailleurs représentant des parrains de la VIe édition, a signifié que la Journée internationale de l'Identité constitue un rappel fondamental quant à l'importance de l'identité légale en tant que droit fondamental, levier de développement et outil de gouvernance moderne. « Il en va de notre souveraineté numérique, de la sécurité régionale mais également du renforcement des services publics pour nos concitoyens », a-soutenu M. Bazié. Notons que des Prix de l'identification citoyenne (PIC) ont été remis à des personnalités pour leurs initiatives dans le domaine de l'identification à cette cérémonie.

Soumaïla BONKOUNGOU et Soukriya NACRO