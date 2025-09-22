A la veille de la semaine de haut niveau de l'ONU à New York, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à investir dans le potentiel de l'Afrique, qui est « au coeur » d'opportunités considérables.

« Le continent abrite la population la plus jeune du monde, d'abondantes ressources énergétiques renouvelables et une créativité extraordinaire - de la fintech à la mode, de l'agriculture à l'intelligence artificielle », a observé le chef de l'ONU dans un discours prononcé dimanche lors d'un événement de deux jours organisé à New York par le Pacte mondial des Nations Unies et l'Union africaine et intitulé « Initiative mondiale pour les entreprises africaines : Une Afrique imparable ».

Selon lui, le défi et la responsabilité de la communauté internationale est « de transformer cette promesse extraordinaire en un moteur de prospérité inclusive et durable », conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et au Pacte pour l'avenir.

Zone de libre-échange

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tout d'abord, il faut « libérer tout le potentiel de croissance de l'Afrique grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine », a-t-il dit, notant que cela nécessite des infrastructures renforcées : routes, ports, réseaux énergétiques, normes harmonisées et réglementations prévisibles.

Il a aussi réclamé une révolution industrielle verte. Alors que le continent ne reçoit que 2 % des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, le chef de l'ONU a plaidé pour une augmentation des projets solaires et éoliens, un développement des réseaux et du stockage, et un accès universel à l'énergie pour les 600 millions d'Africains toujours privés d'électricité.

Selon lui, les pays développés doivent honorer leurs engagements, notamment en doublant le financement de l'adaptation au changement climatique. « Les minéraux critiques de l'Afrique sont essentiels à l'économie des énergies propres. Mais il ne faut pas que l'extraction se poursuive sans inclusion », a-t-il souligné.

Saut numérique

Le Secrétaire général a également appelé à transformer les systèmes alimentaires. L'Afrique possède plus de la moitié des terres arables non cultivées de la planète, mais importe plus de 100 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année.

« Nous devons mettre fin à ce paradoxe en développant une agriculture intelligente face au climat, en investissant dans l'irrigation et le stockage, en réduisant les pertes après récolte et en autonomisant les petits exploitants, en particulier les femmes », a-t-il affirmé.

Enfin, il a appelé à accélérer le saut numérique de l'Afrique, qui doit, selon lui, participer « dès le départ » à l'élaboration des deux mécanismes mondiaux établis par l'Assemblée générale des Nations Unies : le Dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA) et le Groupe scientifique international indépendant sur l'IA.

« Une connectivité abordable, des capacités régionales et des formations peuvent favoriser une croissance inclusive et créer des millions d'emplois pour la jeunesse africaine. C'est pourquoi j'appelle à un effort mondial de renforcement des capacités en IA, afin que l'innovation serve le développement », a dit M. Guterres.

Rien sans financement

Mais, il a rappelé que rien de tout cela ne sera possible sans financement et a estimé qu'il fallait une refonte fondamentale des institutions financières internationales, « afin qu'elles reflètent les réalités d'aujourd'hui, et non les structures de pouvoir d'hier ».

Pour y parvenir, il a jugé nécessaire de soutenir les pays surendettés, de les aider à se redresser tout en prévenant de futures crises. Il a également plaidé pour le renforcement de la représentation des pays africains au sein des institutions mondiales, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU.