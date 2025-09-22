Tunisie: Vers le lancement imminent de la carte d'identité biométrique

Les autorités tunisiennes s'apprêtent à franchir une étape décisive dans la modernisation du système national d'identification avec l'introduction de la carte d'identité biométrique.

Selon Abdelkrim Saoud, responsable du dossier, l'adoption de la loi encadrant ce projet a été immédiatement suivie par la préparation des décrets d'application et des textes réglementaires relatifs à cette nouvelle carte. Ces textes définissent notamment son modèle, ses spécifications techniques ainsi que les standards de sécurité et de protection des données qui lui sont associés.

Cette carte, qui constitue une véritable avancée dans le système d'identification officiel du pays, vise à offrir aux citoyens une pièce d'identité plus moderne et plus sûre. « L'objectif principal est de renforcer la protection des données personnelles tout en simplifiant les démarches administratives. Grâce à des technologies de pointe, elle permettra de réduire les risques de falsification, de garantir l'authenticité des informations et de fluidifier les interactions avec les administrations publiques et privées », a-t-il précisé dans une déclaration accordée à la Radio Nationale.

En effet, la carte biométrique s'inscrit dans une vision plus large de transformation numérique de l'État tunisien, en cohérence avec les standards internationaux. Elle devrait également contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, à améliorer la qualité des services administratifs et à rapprocher la Tunisie des meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance électronique.

« Le lancement officiel est attendu prochainement. La date exacte d'entrée en vigueur sera annoncée après l'achèvement des préparatifs juridiques et logistiques nécessaires, notamment en matière d'infrastructures techniques et de formation des agents », a-t-il encore précisé.

Le responsable insiste aussi sur l'importance de garantir une transition fluide, afin que les citoyens puissent bénéficier pleinement des avantages offerts par ce nouvel outil d'identification.