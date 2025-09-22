Gabon: Journée Internationale de la Paix - Appel à la paix et à la cohésion sociale en cette période électorale

À l'occasion de la Journée Internationale de la Paix, célébrée le 21 septembre de chaque année, l'ONG Women Go for Peace rappelle l'importance cruciale de la paix et de la cohésion sociale, notamment en cette période électorale au Gabon. Alors que nous nous préparons à des élections législatives et locales couplées prévues le 27 septembre 2025, il est impératif que nous soyons tous engagés pour la préservation de la paix dans notre pays.

Le thème international de cette année, « Agissons pour un monde plus pacifique », souligne l'importance d'unir nos forces pour construire un avenir meilleur. En tant que leaders de la société civile, hommes, femmes, jeunes et citoyens engagés, nous avons un rôle prépondérant à jouer dans la promotion d'un climat de paix, de respect et d'ouverture. Les élections doivent être l'occasion de débattre d'idées, de propositions et de projets, et non de diviser la population.

Les élections sont souvent marquées par des tensions et des rivalités. Cependant, il est essentiel de rappeler que nous sommes adversaires politiques, mais pas des ennemis. Nous devons oeu- vrer ensemble pour garantir que le processus électoral se déroule dans un climat de sérénité et de respect mutuel. Cela nécessite l'engagement de tous les acteurs politiques, des électeurs et de la société civile.

Pour y arriver il est essentiel de promouvoir la sensibilisation à la paix et à la non-violence. Cela passe par la diffusion de messages de paix et de cohésion à travers les médias, les réseaux sociaux et lors des rassemblements. Cela passe également par le fait de s'assurer d'avoir un processus électoral transparent et équitable. L'engagement des missions d'observation électo- rale citoyennes pour renforcer l'intégrité et la crédibilité du processus électoral, en est une par- faite illustration.

La société civile doit donc travailler avec les autorités, les organes de gestion des élections et toutes les autres parties prenantes pour garantir des élections libres et justes.

En cette Journée Internationale de la Paix, nous appelons toutes les gabonaises et tous les ga- bonais à s'engager pour un processus électoral pacifique et inclusif. Ensemble, nous pouvons bâtir un Gabon où la paix, la justice et la cohésion sociale prévalent.

Women Go for Peace est une ONG dédiée à la promotion de la paix, des droits des femmes et du développement durable au Gabon. Nous croyons fermement que les femmes jouent un rôle essentiel dans la construction d'une société pacifique et équitable.

Slogans à Promouvoir

1. "Pour une paix durable, ensemble, élevons nos voix !"

2. "Les élections ne doivent pas diviser, mais rassembler !"

3. "Femmes et jeunes, acteurs de la paix !"

4. "Construisons un Gabon uni, solidaire et pacifique !"

5. "Le vivre ensemble, notre force pour l'avenir !"

Construisons un Gabon uni, solidaire et pacifique.

Hermina AKAZONG SABIKANDA Présidente de l'ONG Women Go for Peace