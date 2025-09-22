Afrique: Reconnaissance de l'Etat Palestinien - Entre utopie et nécessité

analyse

La 80e Assemblée générale des Nations unies dont le débat de haut niveau débute ce 23 septembre, connaîtra un moment historique. En effet, dix pays occidentaux, dont le Canada, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Australie, la Belgique reconnaîtront officiellement l'Etat palestinien.

A l'heure où nous tracions ces lignes, le Royaume-Unis, le Canada et l'Australie l'ont déjà fait. Cette reconnaissance va-t-elle faire bouger les lignes ? Rien n'est moins sûr. On est d'autant plus sceptique que l'Etat hébreu est dans une logique de démolition, pour ne pas dire, d'effacement de la Palestine sur la carte de la planète. A preuve, Dieu seul sait combien de bombes et autres obus ont été largués sur Gaza depuis que le Hamas a perpétré des attentats sur le sol israélien et pris des citoyens en otage.

Quid du nombre de personnes tuées? De nombreux rapports avancent le chiffre de 60 000, en majorité des enfants et des femmes. Et malgré la réprobation générale, le gouvernement sioniste de Benyamin Netanyahou n'est pas prêt à reculer d'un iota. Et dire que toute cette barbarie se déroule au nez et à la barbe de l'iconoclaste président Donald Trump, sans que ce dernier ne daigne lever le petit doigt.

Tout cela parce qu'Israël n'est autre que le chouchou des Etats-Unis d'Amérique. Bien que la solution à deux Etats semble la seule alternative crédible pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, elle constitue une utopie face à l'intransigeance d'Israël et de ses parrains, les Etats-Unis. Preuve, s'il en est, que l'acte que s'apprêtent à poser les dix Etats occidentaux, risque de vite présenter ses limites. On est d'autant plus porté à le croire qu'avant même qu'il ne soit scellé, cet acte suscite l'ire d'Israël et de Washington.

Ce n'est pas demain la veille que la Palestine connaîtra la paix

La première menace de représailles tout pays qui reconnaîtra l'Etat palestinien, tandis que la seconde rejette le projet et il n'est pas exclu que le locataire de la Maison-Blanche qui avait envisagé de déporter les Palestiniens hors de leurs territoires, prenne des sanctions contre les pays signataires. Pouvait-il en être autrement quand on sait qu'Israël n'a jamais accepté l'idée de deux Etats ?

Toujours est-il que les chances que la reconnaissance de l'Etat palestinien par les pays occidentaux, puisse produire des résultats dans l'immédiat, sont minces. En tout cas, tant que le pays de l'Oncle Sam continuera de mettre Israël sous son parapluie, il ne faut pas rêver d'une solution à deux Etats dans cette partie du monde. Si la reconnaissance de près de 150 pays n'a pas permis à la Palestine de jouir du statut d'un Etat à part entière, on peut se demander si celle formalisée par une dizaine d'Etats, le lui permettra.

Du reste, on est fondé à croire que l'action des dix pays occidentaux, vise à se donner bonne conscience. En tout cas, elle est loin d'être sincère car, nombre parmi ces pays, à commencer par la France, soutenaient ouvertement Israël dans sa folie meurtrière dans la bande de Gaza. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, cela y ressemble fort. Cela dit, si la Palestine continue de broyer du noir, c'est dû, en partie, au fait que les pays arabes n'ont jamais su parler d'une seule voix. Autant dire qu'ils ne s'entendent que sur leurs désaccords.

Pourtant, s'ils étaient unis face à l'Israël, en mettant en avant l'arme redoutable du pétrole, cela aurait fait réfléchir par deux fois, l'Oncle Sam dans son soutien aveugle à Israël. Mais plutôt que de travailler à l'union des pays arabes face à l'injustice historique qui est faite aux Palestiniens, certains pays arabes préfèrent pêcher en eau trouble en attisant le feu. Quid des soutiens de la Palestine, en Afrique ? Ils ont beau crier leur ras-le-bol, leur voix reste inaudible. Le seul pays dont l'action a secoué l'Israël, c'est l'Afrique du Sud qui avait saisi la Cour internationale de justice.

Mais la suite, on la connaît. Le pays de Cyril Ramaphosa a été sanctionné plus tard par le 47e président des USA. C'est dire si ce n'est pas demain la veille que la Palestine connaîtra la paix. Malgré la noblesse de son combat, elle peine à se faire entendre par les puissants de ce monde.