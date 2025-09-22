La capitale congolaise accueillira en mai 2026, les 61es assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD). Pour enclencher le processus d'organisation de ces assises, le gouvernement et l'institution panafricaine ont conclu, le 19 septembre à Brazzaville, un protocole d'accord qui définit les responsabilités de chaque partie. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

Les 61es assemblées annuelles de la BAD se tiendront du 25 au 29 mai prochain à Brazzaville, couplées à la 52e assemblée du Conseil des gouverneurs du fonds africain de développement. Plus de 300 participants, dont les gouverneurs de la BAD des Etats membres, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile et du secteur privé y prendront part.

Pendant cinq jours, ces experts feront le point des actions menées sur le continent par la BAD l'année écoulée, débattront des grands enjeux du développement régional, et définiront des orientations stratégiques futures afin de booster la croissance.

« Par la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement congolais s'engage à fournir les biens et services nécessaires à l'organisation efficace et au bon déroulement des Assemblées annuelles, conformément aux règles et procédures de la Banque en matière de passation de marchés. Et, par un dialogue permanent avec le pays hôte, la Banque s'emploiera également à garantir le respect des normes de qualité des Assemblées annuelles à tout moment », a indiqué le secrétaire général du groupe de la BAD, le Pr Vincent Nmehielle.

Dans son mot de circonstance, il a témoigné sa gratitude à l'endroit des autorités congolaises pour avoir oeuvré pour la tenue de ces assises à Brazzaville. Le responsable de la BAD a réitéré, toutefois, l'engagement de son institution à continuer à travailler pour contribuer au développement du continent.

Parlant du Congo, il a fait savoir que le portefeuille de la BAD dans le pays est conséquent et s'exécute avec satisfaction.

« Au 30 juin 2025, le portefeuille actif de la Banque au Congo comprenait neuf opérations, toutes souveraines, pour un engagement total de 171,8 millions d'unités de compte (UC), soit environ 223,3 millions de dollars des États-Unis. Il est composé de sept projets nationaux pour un montant de 69,3 millions d'UC, soit 90,2 millions de dollars et de deux projets multinationaux pour un montant total de 102 millions d'UC, 132,6 millions de dollars », a souligné le Pr Vincent Nmehielle.

Ces projets, a-t-il précisé, couvre les secteurs des transports, de l'agriculture, des finances, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement. La Banque n'a pas encore de projets dans le secteur privé, a souligné le secrétaire général de la BAD, mais elle espère que les assises de Brazzaville serviront de catalyseur pour booster les projets portés par le secteur privé.

Pour sa part, le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, président du Conseil des gouverneurs de la BADé, Ludovic Ngatsé, a dédié la tenue des assises de Brazzaville au chef de l'Etat qui, selon lui, est l'artisan de cet événement au Congo.

« Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour avoir marqué son accord pour que notre pays candidate, dès 2020, en tant que pays d'accueil des Assemblées annuelles du Groupe de la BAD. Nous le remercions surtout notre d'avoir pris activement part à ce processus depuis le début jusqu'à ce jour. Ces efforts ont abouti à l'attribution, en mai 2021 lors des 56es Assemblées annuelles du Groupe de la BAD, à l'organisation de la 61e édition de ces Assemblées au Congo », a conclu Ludovic Ngatsé.