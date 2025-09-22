Madagascar: Andry Rajoelina aux Nations Unies - Une revanche sur l'histoire

Le numéro Un malgache va participer pleinement à la 80ème Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU).

16 ans après. Le président Andry Rajoelina est attendu ce jour à New York où il assistera à la 80e AGNU placée sous le thème : « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'Homme ». Madagascar a contribué à ces 80 ans, notamment Andry Rajoelina, élu par la voie démocratique en 2019, est devenu un président à part entière. Et ce, après avoir été un chef d'État à part entière en 2009 lors de sa première participation à l'AG annuelle de l'ONU, période durant laquelle il était en quête de reconnaissance internationale.

SADC

Aujourd'hui, Andry Rajoelina vit une revanche historique en tant que président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Plus connue sous son sigle SADC dans la Feuille de route de sortie de crise de 2011 dont une frange de l'opposition continue de se prévaloir, quand bien même il n'y aurait plus de crise à Madagascar.

Reconnaissance

Le fait que les 15 pays membres de la SADC aient confié à l'actuel locataire d'Iavoloha la présidence de l'organisation constitue une reconnaissance explicite du retour de Madagascar dans le concert des Nations. Le déjeuner de travail prévu à la Fondation Afrique-Europe en marge de la 80e AGNU, en témoigne. L'occasion pour les États membres d'accorder leur voix à travers le président en exercice de la SADC.

Importante délégation

Le chef de l'État malgache sera accompagné d'une importante délégation qui est à la mesure même des sujets abordés à l'occasion de ce grand rendez-vous onusien, que ce soit directement avec l'ONU et ses agences spécialisées ou en marge de l'AG à travers des rencontres bilatérales. Pour ne parler que du président Andry Rajoelina, il va rencontrer le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres avec qui il sera question des effets du changement climatique qui n'épargnent pas Madagascar.

Piliers

Sans oublier d'autres questions brûlantes d'actualité comme la promotion des jeunes à laquelle Andry Rajoelina accorde une place de choix. En témoigne la présence de jeunes dans la délégation malgache à New York, pour le 30ème anniversaire d'action mondiale pour la jeunesse (PAMJ) à l'occasion duquel le chef de l'Etat prendra la parole. Il mettra sans doute l'accent sur l'importance du capital humain qui constitue l'un des trois piliers du programme de son second mandat. Au même titre que l'industrialisation qui cadre avec la « Proclamation de la quatrième décennie du développement industriel de l'Afrique » initiée par les Nations Unies. Ou encore la quatrième réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et la promotion de la santé mentale et du bien-être.

Mialy Rajoelina

Le sexe dit faible sera aussi représenté en... force à New York avec la réunion annuelle des femmes à laquelle assistera Mialy Rajoelina. La Première Dame ayant à coeur l'autonomisation des femmes. L'économie ne sera pas en reste avec le sommet biennal pour une économie mondiale, durable, inclusive et efficace. Mais le point d'orgue de la participation malgache à ce rendez-vous mondial annuel va être le discours du président Andry Rajoelina devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre 2025 à 18h45 (heure de New York). L'autre point fort du programme est l'invitation au dîner d'Etat offert par le président américain ( et son épouse) à ses homologues présents à New York.