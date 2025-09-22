Madagascar: Jeudi 25 septembre - L'opposition organise une manifestation à Ambohijatovo

L'opposition sera dans la rue ce jeudi 25 septembre. Une manifestation est prévue à Ambohijatovo « pour dénoncer le délestage » qui plonge quotidiennement les ménages et les entreprises dans la pénombre. Les leaders de l'opposition parlent d'une mobilisation citoyenne pour faire entendre la voix d'un peuple qu'ils estiment « abandonné ».

« Le moment est venu de prendre nos responsabilités et de réagir face à la souffrance du peuple », a lancé Marc Ravalomanana, président national du parti Tiako i Madagasikara. « Le rôle du président de la République est de protéger son peuple, de défendre sa terre et de sécuriser les investissements étrangers. Ce n'est toutefois pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons porter plainte auprès des Nations unies », a-t-il ajouté. L'ignorance ou l'incompétence expliquerait selon lui, le silence du président actuel face à la situation.

Le ton est également monté du côté du mouvement Gasikara. Son leader, le député Gascar Fenosoa, a condamné l'arrestation des conseillers municipaux d'Antananarivo, Alban Rakotoarisoa et Clémence Raharinirina. « Nous demandons leur libération immédiate, car ils n'ont fait qu'accomplir leur devoir en tant que représentants élus du peuple », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que la demande d'autorisation de manifester ce 25 septembre avait été déposée dans le respect de la loi en vigueur. « Nous soutenons pleinement ce mouvement, car c'est la continuité de notre combat déjà mené à l'Assemblée nationale pour écarter les responsables du délestage incapables de trouver une solution », a insisté le député.

Contestation

Le parlementaire a appelé l'ensemble des élus de la capitale ainsi que les conseillers municipaux d'Antananarivo à se joindre au rassemblement. « C'est un devoir de défendre les droits des représentants du peuple et de réclamer ensemble la résolution du problème du délestage qui fait souffrir les malgaches à travers tout le pays », a-t-il insisté.

La contestation dépasse le cadre des partis politiques. Le syndicat Randrana Sendikaly a annoncé sa participation. « Nous serons aux côtés du mouvement « Leo Délestage » à Ambohijatovo ce jeudi 25 septembre », a confirmé son secrétaire général, Barson Rakotomanga. Il a invité les élus à assumer pleinement la mission confiée par le peuple. « Lorsque le directeur général de la JIRAMA est incapable de résoudre la crise, il doit démissionner », a-t-il martelé.

Ambohijatovo s'annonce de nouveau comme le théâtre d'une démonstration où l'opposition, épaulée par des syndicats, entend transformer la colère populaire contre les coupures d'électricité en mobilisation politique.