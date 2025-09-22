Afrique: SFA FORUM 2025 à Dakar - Le continent trace sa voie financière

Il devient impératif de dépasser les approches traditionnelles de financement des économies africaines. C'est le postulat du SFA FORUM (Structured Finance Africa) dont la première édition se tient à Dakar, le 25 septembre 2025, un rendez-vous stratégique qui ambitionne d'accélérer la transformation structurelle des économies africaines en mobilisant des solutions financières innovantes, adaptées aux réalités du continent.

Autour de cinq grands axes de réflexion, les travaux du SFA FORUM (Structured Finance Africa) dont la première édition se tient à Dakar, le 25 septembre 2025, viseront à faire émerger des solutions concrètes pour bâtir un système financier africain plus résilient, inclusif et souverain. Sur le thème « Innovations financières et transformation structurelle des économies africaines », ce rendez-vous stratégique réunira les principaux acteurs de l'écosystème financier pour promouvoir des instruments financiers comme la titrisation, les financements durables et une souveraineté économique renforcée.

Dans un contexte marqué par des tensions budgétaires accrues, un déficit de financement des infrastructures dépassant 108 milliards de dollars par an, SFA FORUM soutient que les financements structurés constituent des alternatives qui permettent de mutualiser les risques, rallonger les maturités et mobiliser le capital privé à grande échelle.

Sous ce rapport, les modèles de financement hybride se généralisent tant chez les institutions privées (IFC, BEI ou EAIF) que chez les acteurs publics. Malgré les succès, il reste à généraliser ces modèles à d'autres pays et secteurs, tout en garantissant leur soutenabilité financière et leur impact. La question qui demeure c'est : Quels types de financements structurés peuvent aujourd'hui répondre, de façon pragmatique et innovante, aux besoins de financement massifs et multisectoriels de nos économies ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces questions ont inspiré les problématiques qui vont rythmer les différents panels du Forum qui mettent en lumière les instruments financiers les plus prometteurs comme la titrisation, pour libérer des marges de manoeuvre sur les bilans ;les financements durables, au service de l'impact social et environnemental ; le trade finance, pour sécuriser les échanges et renforcer les chaînes de valeur régionales ;les montages hybrides et partenariats public-privé, pour financer les infrastructures stratégiques ; l'innovation digitale, levier d'inclusion et d'efficacité financière.

Comment permettre à la titrisation en Afrique de passer à l'échelle ? Ce thème du panel 1 procède du constat que depuis l'adoption du cadre réglementaire régional en 2010, la titrisation en Afrique de l'Ouest connaît une lente montée en puissance. Et malgré des avancées notables (premières émissions privées, création de sociétés de gestion dédiées, implication accrue des banques et sociétés de crédit-bail), le potentiel reste encore largement sous-exploité. La Table ronde qui sera consacrée aux PME, fintech et microfinance consistera à sortir des solutions propres à bâtir une architecture pour massifier l'accès au crédit.

La problématique de la Finance durable en Afrique qui constituera le 3ème panel permettra de révéler un potentiel sous-exploité pour accélérer le développement. Autant de problématiques relatives aux financements innovants qui seront au menu du rendez-vous stratégique de la première édition du SFA FORUM 2025 dont l'approche est résolument orientée vers l'action.

Pour rappel, le SFA FORUM est à l'initiative conjointe d'une équipe composée de deux sociétés d'ingénierie financière dakaroises, Invictus Capital & Finance et KF Titrisation, renforcées par le cabinet de conseil stratégique Development Finance Advisory (DFA). Trois « mousquetaires » financiers basés à Dakar et qui ambitionnent de « structurer aujourd'hui, pour transformer demain ».