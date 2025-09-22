Cameroun: Brenda Biya rétropédale dans une nouvelle vidéo et appelle à voter pour son père Paul Biya

22 Septembre 2025
Radio France Internationale

Le rétropédalage de Brenda Biya, la fille du chef de l'État, fera sans nul doute autant parler au Cameroun que les propos d'origine. Il y a quelques jours, dans une vidéo partagée sur TikTok, elle encourageait à ne pas voter pour son père au scrutin présidentiel du 12 octobre, estimant qu'il avait fait « souffrir beaucoup de gens, y compris sa propre famille ». Mais dimanche 21 septembre, changement de ton sur la même plateforme : Paul Biya est un « bijou » et un « excellent » candidat, dit-elle.

Un peu plus de trois minutes en plan serré pour une forme de mea-culpa : « Coucou les gens », débute Brenda Biya. Très larges lunettes de soleil sur le nez, elle l'assure : « On ne va pas se mentir, la politique, je n'y connais rien de chez rien », dit la fille du chef de l'État.

« Je dois me remettre en question. Je ne me rends pas compte des gens que je heurte », s'excuse-t-elle. Si elle ne fait pas de références directes à sa famille, elle ajoute : « J'ai toujours admiré l'intellect de mon père et j'ai toujours voulu avoir en même temps le coeur de ma mère ». « Plus tard, le peuple va se rendre compte que leur président était un bijou. Je trouve que c'est un grand homme et un excellent candidat », poursuit-elle.

Un ton opposé à celui employé la semaine précédente

Ce ton est à l'opposé de celui employé la semaine dernière lorsqu'elle énumérait les mauvais traitements subis et évoquait un abandon de la part de ses proches. « Ne votez pas Paul Biya. Il a fait souffrir beaucoup de gens, y compris sa propre famille. J'espère qu'on aura un autre président », avait-elle lâché. Une sortie à la résonance particulière en pleine campagne électorale et alors que le chef de l'État de 92 ans, dont 42 au pouvoir, brigue un 8e mandat.

Brenda Biya reconnait son erreur, celle d'« essayer de se mêler des élections », puis se rabaisse. « Vous ne voulez pas prendre de conseils venant de moi, une enfant impulsive qui prend des décisions sur un coup de tête (..) quelqu'un qui n'y connait rien dans quelque chose devrait naturellement se taire », affirme-t-elle, avant de conclure : « formez votre propre opinion ».

