Bénin: Retour des polémiques sur le quitus fiscal

Les élections générales béninoises de 2026 se profilent dans un climat de méfiance. Le parti d'opposition Les Démocrates émet des réserves à chaque étape du processus électoral. Il y a quelques semaines, c'étaient les fiches de parrainages, aujourd'hui, il s'agit du quitus fiscal exigé de tous les candidats pour prouver qu'ils sont en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Cette obligation introduite dans le code électoral sous la présidence Talon a eu des conséquences. Plusieurs candidatures ont été invalidées faute de quitus lors des scrutins précédents, générant des accusations d'exclusion politique. La polémique revient dans le débat pour les échéances de 2026.

La controverse éclate dès la désignation du ministre des Finances comme candidat de la majorité présidentielle. Les Démocrates dénoncent un conflit d'intérêts, Romuald Wadagni dirige l'administration fiscale qui délivre le précieux sésame. Deuxième controverse, l'obligation faite aux demandeurs de préciser sur la plateforme le type d'élection visé. L'opposition y voit une forme de fichage politique qui expose les candidats potentiels.

« Nous gardons nos réserves »

Après consultation de la Commission électorale nationale autonome (Céna), la direction des impôts accède à la requête et supprime cette mention controversée. Tout ceci n'efface pas toutes les réserves de Guy Mitokpè des Démocrates : « La Direction générale des impôts doit complètement montrer patte blanche pour que nous puissions avoir des raisons de croire en son impartialité. Nous gardons nos réserves et attendons les premiers quitus. »

« Tout se déroulera dans les règles »

Le directeur général des impôts du Bénin se montre rassurant : « Le processus est connu, les conditions d'obtention sont indiquées. Nous avons même procédé à un réajustement suite à leur demande. Tout se déroulera dans les règles », conclut Nicolas Yénoussi. Les dossiers des candidats à l'élection présidentielle sont attendus à la Céna entre le 10 et le 14 octobre 2025.