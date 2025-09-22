Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe va-t-il rester à la présidence de l'Assemblée nationale?

22 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

À Kinshasa, le climat politique s'électrise à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président de la chambre basse du Parlement et allié historique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, joue gros ce lundi 22 septembre. Lui et quatre autres membres de son bureau sont visés par des pétitions pour réclamer leur départ. Ils sont accusés de « gestion opaque » et d'entrave au contrôle parlementaire. Après des jours d'auditions et de tractations, le sort de Vital Kamerhe pourrait être scellé dès cet après-midi par un vote à bulletin secret.

Vital Kamerhe a été entendu les vendredi 19 et samedi 20 septembre par la commission présidée par le député Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi et de l'initiateur des pétitions. Selon ses proches du président de l'Assemblée nationale de RDC, aucune preuve n'a étayé les accusations contre lui, allié historique du chef de l'État.

Irrégularités ?

Le camp Kamerhe affirme avoir relevé des irrégularités qui, selon lui, invalident les pétitions : présence d'un non-député parmi les signataires, doublons et près d'une vingtaine de signatures jugées fausses. « Elles tombent de facto caduques », plaident ses soutiens. Mais la commission n'a pas retenu cet argument et a jugé les pétitions recevables sur la forme.

Dimanche, cinq députés aux signatures contestées ont confirmé l'authenticité de leurs signatures. Tard dans la soirée, les membres de la commission réunis à huis clos dans un hôtel de Kinshasa, poursuivaient les délibérations sur le fond du dossier.

Bulletin secret

Leur rapport doit être transmis ce lundi 22 septembre à la mi-journée, avant une plénière prévue à 16h00. Les députés seront alors appelés à voter à bulletin secret pour maintenir ou destituer Vital Kamerhe et son bureau. Un scrutin test et une question : Vital Kamerhe, figure politique rompue aux épreuves, saura t-il encore survivre à une tempête parlementaire ?

