Comores: L'opposition dénonce le régime d'Azali Assoumani et réclame une transition sans lui

22 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Abdallah Mzembaba

Aux Comores, l'opposition réunie à Ouani, sur l'île d'Anjouan, du 18 au 20 septembre, a signé une déclaration dénonçant le régime d'Azali Assoumani qu'elle juge oppressif et autoritaire. Elle réclame une transition sans lui, la libération des prisonniers politiques et appelle au soutien international. Ces assises ont aussi été marquées par des accusations d'entraves que la majorité dément.

À Ouani, l'opposition a dressé un front uni, mais affirme avoir subi pressions et intimidations. Elle accuse des partisans du pouvoir d'avoir perturbé ses travaux. Pour Daoudou Abdallah Mohamed, leader du parti Orange, ces blocages traduisent une dérive autoritaire. « Ces trois jours nous ont permis de sillonner l'île pour sensibiliser l'opinion sur la situation politique du pays et dénoncer les privations des libertés et les interdictions des rassemblements politiques, même dans les lieux privés. Malheureusement, au moment où nous avons voulu faire la restitution à l'opinion publique, des partisans de la CRC ont investi la salle pour nous empêcher de créer cette restitution, sous l'oeil de la police nationale qui avait quadrillé la ville », explique-t-il.

Le CRC rejette ces accusations

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soilihi Mohamed Djounaid, troisième secrétaire national de la CRC, le parti au pouvoir, rejette ces accusations. « Le parti CRC n'a pas mandaté qui que ce soit pour empêcher quoi que ce soit sur le terrain. Le gouvernement non plus. On ne peut pas demander à des militants de cesser parce qu'on n'a pas donné des ordres pour faire quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est eux-mêmes qui organisent cela pour peut-être démontrer à la population que c'est nous qui les empêchons », dit Soilihi Mohamed Djounaid.

Dans sa déclaration de Ouani, l'opposition exige également la libération des prisonniers politiques, dont l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, et une transition démocratique sans le président Azali Assoumani, de retour au pouvoir depuis 2016.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.