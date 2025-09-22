Addis Ababa — Le président du conseil d'administration du groupe Ethiopian Airlines, le lieutenant-général Yilma Merdasa, a souligné que le développement des ressources humaines est l'un des piliers essentiels pour asseoir la réputation mondiale d'Ethiopian Airlines.

L'université Ethiopian Aviation University a diplômé aujourd'hui plus d'un millier de professionnels de l'aviation lors d'une cérémonie haute en couleurs en présence du président du conseil d'administration du groupe Ethiopian Airlines, le lieutenant-général Yilma Merdasa, du PDG du groupe, Mesfin Tasew, de cadres dirigeants et des familles des diplômés.

Parmi les diplômés figurent des stagiaires issus des écoles de pilotage, de personnel de cabine, de maintenance aéronautique, de guidage et de passerelles d'embarquement, ainsi que de diverses écoles de services commerciaux et au sol de l'université.

Dans son discours liminaire, le lieutenant-général Yilma, qui est également commandant de l'armée de l'air éthiopienne, a souligné que la compagnie aérienne s'engageait à travailler d'arrache-pied dans tous les domaines afin de renforcer encore davantage son statut de leader dans l'industrie aéronautique mondiale.

Il a également souligné que le développement des ressources humaines restait l'une des priorités de la compagnie aérienne.

Outre la formation d'experts éthiopiens hautement qualifiés et compétitifs, la compagnie aérienne contribue également au développement de la société en mettant son expertise au service de la formation de citoyens d'autres pays étrangers, a-t-il ajouté.

Le président du conseil d'administration a ajouté que, alors que l'Éthiopie est en pleine réforme et transformation, Ethiopian Airlines doit accélérer ses activités de développement des ressources humaines afin de rester à la pointe dans le secteur de l'aviation.

Pour sa part, le PDG Mesfin Tasew a souligné qu'Ethiopian Airlines a acquis une reconnaissance internationale pour le succès de ses opérations dans tous les domaines.

Selon Mesfin, la compagnie aérienne continuerait à renforcer sa position de leader dans le secteur aérien en Afrique en formant chaque année des milliers de professionnels qualifiés.

Encourageant les diplômés à acquérir continuellement de nouvelles compétences et connaissances afin de s'adapter aux besoins changeants du secteur, le PDG a exhorté les diplômés à être fiers de travailler pour la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et l'un des plus grands transporteurs mondiaux.