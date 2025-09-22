Afrique: La Colombie s'engage à renforcer sa coopération avec l'Éthiopie et le continent

Addis Ababa — La Colombie a réaffirmé son engagement à renforcer davantage ses liens avec l'Éthiopie dans de multiples domaines de coopération.

La nation sud-américaine a notamment souligné l'importance d'une connectivité renforcée, soulignant le rôle essentiel joué par Ethiopian Airlines dans la réalisation de cette ambition.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yeison Arcadio Meneses Copete, a souligné l'importance de nouer des relations plus étroites avec l'Éthiopie en tant que pays et siège de l'Union africaine, dans différents domaines.

Il a noté que les deux pays collaborent déjà dans divers domaines, notamment la production de café, où ils partagent une culture riche et historique.

L'ambassadeur a en outre souligné que la Colombie cherchait à étendre sa coopération dans les domaines du commerce et de la connectivité, Ethiopian Airlines jouant un rôle crucial de passerelle.

« Nous avons déjà commencé le transport de marchandises. Il s'agit donc d'une étape importante pour aller de l'avant, ou de toute autre avancée permettant d'obtenir des vols commerciaux pour les passagers », a-t-il affirmé.

Selon lui, le renforcement des liaisons aériennes est essentiel pour stimuler les secteurs commerciaux et faciliter les exportations et les importations.

Au-delà du commerce et des transports, l'agriculture, l'éducation et le tourisme ont également été identifiés comme des domaines prioritaires pour la coopération.

Rappelant que l'Éthiopie est la « terre d'origine », l'ambassadeur Copete a souligné l'importance de travailler en étroite collaboration avec le secteur touristique éthiopien.

La récente réouverture de l'ambassade de Colombie à Addis-Abeba reflète l'engagement renouvelé de la Colombie à consolider ses relations avec l'Éthiopie.

« Cela fait partie des progrès réalisés dans cette relation et montre que la Colombie envisage sérieusement de renforcer ses relations avec l'Éthiopie en particulier et avec l'Afrique en général », a déclaré l'ambassadeur.

Conformément à cet engagement, une table ronde de haut niveau réunissant des représentants des deux pays s'est récemment tenue à Addis-Abeba.

Ce forum a été l'occasion d'explorer de nouvelles pistes de collaboration avec le secteur privé et d'approfondir les relations économiques bilatérales. Les deux parties se sont montrées optimistes quant à la mise en place de futurs partenariats dans divers secteurs.

La Colombie a ouvert son ambassade à Addis-Abeba en 1967, mais celle-ci a fermé ses portes en 1974. Les deux nations entretiennent néanmoins des relations diplomatiques de longue date, qui remontent à 1949.

Avec la réouverture de l'ambassade et les nouvelles initiatives en cours, les deux pays espèrent entrer dans une nouvelle ère de coopération plus forte et plus dynamique.