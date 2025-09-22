Addis Ababa — Les Éthiopiens de tout le pays ont continué à célébrer l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), financé par des fonds propres, comme symbole de l'unité nationale et de la prospérité.

Le 9 septembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement inauguré le GERD, en présence de dirigeants africains et caribéens.

Contrairement à de nombreux projets à grande échelle en Afrique qui dépendent de prêts étrangers, le GERD a été entièrement financé par la population éthiopienne.

Dans tout le pays, les Éthiopiens ont célébré l'achèvement de cet important projet de différentes manières, notamment par des rassemblements publics.

Aujourd'hui, un rassemblement public a eu lieu dans la ville de Semera, dans la région d'Afar, et une manifestation sportive de masse dans la ville de Harar, dans la région de Harari, pour célébrer l'achèvement réussi du GERD.

Les participants à ces événements ont souligné que le barrage symbolise la prospérité de l'Éthiopie et sert de fondement à l'unité de ses citoyens.

Ils ont également promis que les réalisations remarquables obtenues grâce à l'achèvement réussi du barrage se refléteront dans d'autres initiatives de développement essentielles.