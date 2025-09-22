Afrique: La Colombie réaffirme sa volonté d'intensifier sa collaboration avec l'Éthiopie et le continent

Addis-Abeba — La Colombie a renouvelé son engagement à approfondir ses liens avec l'Éthiopie à travers divers domaines de coopération.

Le pays d'Amérique du Sud met particulièrement l'accent sur l'amélioration de la connectivité, en soulignant le rôle stratégique d'Ethiopian Airlines dans la réalisation de cet objectif.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yeison Arcadio Meneses Copete, a mis en avant la nécessité de bâtir des relations plus solides avec l'Éthiopie, tant en tant qu'État qu'en tant que siège de l'Union africaine.

Il a rappelé que les deux nations collaborent déjà dans plusieurs secteurs, notamment le café, un domaine où elles partagent une tradition séculaire. L'ambassadeur a ajouté que la Colombie souhaite élargir ce partenariat aux échanges commerciaux et à la connectivité, Ethiopian Airlines jouant un rôle déterminant dans cette dynamique.

« Nous avons déjà franchi une étape avec le transport de fret, ce qui constitue une avancée significative vers l'ouverture future de vols passagers », a-t-il déclaré, soulignant que l'expansion des liaisons aériennes est un levier essentiel pour stimuler le commerce et l'économie.

Outre ces domaines, l'agriculture, l'éducation et le tourisme figurent également parmi les priorités de coopération. Évoquant l'Éthiopie comme « berceau de l'humanité », M. Copete a insisté sur l'importance d'un partenariat accru dans le secteur touristique.

La récente réouverture de l'ambassade de Colombie à Addis-Abeba illustre clairement cette volonté de relancer et d'intensifier les relations bilatérales.

« C'est une étape importante qui confirme l'intérêt réel de la Colombie à renforcer ses relations avec l'Éthiopie et avec l'Afrique dans son ensemble », a souligné le diplomate.

Dans ce contexte, une table ronde économique de haut niveau s'est tenue récemment à Addis-Abeba, réunissant des acteurs des deux pays afin d'identifier de nouvelles opportunités de coopération entre les secteurs privés. Les discussions ont laissé entrevoir des perspectives prometteuses de partenariats dans divers domaines.

Pour rappel, la Colombie avait ouvert une ambassade à Addis-Abeba en 1967 avant de la fermer en 1974, mais les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à 1949.

Avec la réouverture de la représentation diplomatique et les nouvelles initiatives en cours, une nouvelle ère de coopération plus dynamique s'annonce entre les deux nations.