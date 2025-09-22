Ethiopie: Le traité historique sur la haute mer franchit une étape importante avec la signature de 60 pays

Addis Ababa — Un accord océanique visant à régir la haute mer a été conclu à la fin de cette semaine, lorsque le Maroc est devenu le 60e pays à le signer.

Le traité sur la haute mer est le premier cadre juridique visant à protéger la biodiversité marine dans les eaux internationales, qui représentent près des deux tiers de l'océan et près de la moitié de la surface de la Terre.

Ces zones, qui ne relèvent de la juridiction d'aucun pays, sont vulnérables à des menaces telles que la surpêche, le changement climatique et l'exploitation minière en eaux profondes.

« La haute mer est la plus grande scène de crime au monde », a déclaré Johan Bergenas, vice-président senior chargé des océans au Fonds mondial pour la nature (WWF).

Toutefois, la force de ce pacte reste incertaine, car certains des plus grands acteurs mondiaux -- les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon -- ne l'ont pas encore ratifié. Les États-Unis et la Chine l'ont signé, signalant leur intention de s'aligner sur les objectifs du traité sans créer d'obligations juridiques, tandis que le Japon et la Russie ont participé activement aux discussions préparatoires.

La ratification déclenche un compte à rebours de 120 jours avant l'entrée en vigueur du traité. Mais il reste encore beaucoup à faire pour préciser les modalités de sa mise en oeuvre, de son financement et de son application.

Lisa Speer, directrice du programme international sur les océans du Natural Resources Defense Council, a déclaré que le traité comble une lacune en matière de protection des eaux qui, parce qu'elles n'appartiennent à personne, sont « à la fois la responsabilité de tous et de personne ».

Et ne pas protéger ces eaux pourrait nuire aux eaux de n'importe quel pays, a-t-elle ajouté. « La vie marine ne respecte pas les frontières politiques. Les poissons migrent à travers l'océan. ... Il en va de même pour les tortues, les oiseaux marins et toute une série d'autres espèces marines », a déclaré Mme Speer. « Ce qui se passe en haute mer peut donc avoir un impact réel sur la santé et la résilience de l'océan dans les eaux territoriales, dans nos eaux côtières. »

La haute mer abrite une grande diversité d'espèces marines et joue un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre : elle absorbe la chaleur et le dioxyde de carbone et produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le traité est également essentiel pour atteindre l'objectif mondial dit « 30x30 », un engagement international visant à protéger 30 % des terres et des mers de la planète d'ici 2030.

Le traité établit un processus juridique permettant aux pays de créer des zones marines protégées dans ces eaux, y compris des règles relatives aux activités potentiellement destructrices telles que l'exploitation minière en eaux profondes et les projets de géo-ingénierie. Il établit également un cadre pour le partage des technologies, les mécanismes de financement et la collaboration scientifique entre les pays.

Il est essentiel de noter que les décisions prises dans le cadre du traité seront prises de manière multilatérale lors de conférences des parties (COP), plutôt que par chaque pays agissant individuellement.

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du traité, les pays se réuniront pour régler les questions fondamentales de mise en oeuvre, de financement et de surveillance lors de cette première COP. Seuls les pays qui auront ratifié le traité avant la COP1 auront le droit de vote lors de cette dernière.

Certains experts avertissent que l'impact du traité pourrait être atténué si les acteurs les plus puissants en haute mer restent en dehors de celui-ci.

Le traité ne crée pas d'organe d'application punitif propre. Il s'appuie plutôt largement sur les différents pays pour réglementer leurs propres navires et entreprises, selon African News.